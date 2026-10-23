Puig empieza a cambiar el sentimiento inversor

El crecimiento del maquillaje se ha acelerado durante el año: 9,2% en el primer trimestre, 9,1% en el segundo y 16,1% en el tercer trimestre, mostrando una tendencia de fortalecimiento.

¿Cómo ha evolucionado el crecimiento de maquillaje de Puig a lo largo de 2026?

La división de fragancias creció sólo 3,9% y el área de cuidados cutáneos rinde por debajo de L’Oréal, que reporta crecimientos superiores en belleza dermatológica, lo que obliga a Puig a innovar y sostener inversión publicitaria para no perder cuota.

¿Por qué la división de fragancias y cuidados de la piel preocupa frente a L’Oréal?

Ya ocurrido: la cotización sostiene una estructura técnica alcista y supera resistencias, lo que ha reforzado la confianza inversora; posible: si mantiene los soportes, podría probar máximos recientes y subir hacia niveles psicológicos superiores.

¿Qué consecuencias tiene para los accionistas que la cotización de Puig esté en 19,00 euros y por encima de sus medias móviles?

Charlotte Tilbury impulsó la división de maquillaje, que creció 16,1% interanual y fue la principal responsable del mejor desempeño del grupo en el trimestre.

¿Qué impacto ha tenido la marca Charlotte Tilbury en los resultados trimestrales de Puig?

El aumento se debe al empuje del segmento de maquillaje, liderado por Charlotte Tilbury, y al crecimiento en Asia-Pacífico; ambos compensaron el crecimiento más moderado de fragancias.

¿Por qué han subido los ingresos de Puig en el tercer trimestre de 2026 a 1.390,8 millones?

Técnicamente, la cotización muestra una sólida tendencia alcista consolidada en los 19,00 euros por acción.

La región de Asia-Pacífico continúa siendo un pilar clave para la compañía al registrar una subida del 12,9%.

El segmento de maquillaje lidera el crecimiento impulsado por Charlotte Tilbury con un incremento del 16,1% interanual.

Puig supera las estimaciones de los analistas al ingresar 1.390,8 millones de euros en el tercer trimestre de 2026.

Puig empieza a gustar al mercado y el ánimo inversor ha cambiado. La compañía publicó en el tercer trimestre de 2026 unos ingresos totales de 1.390,8 millones de euros. Esta cifra ha superado las previsiones que tenían los analistas, mostrando un crecimiento general positivo.

La compañía tiene dos pilares básicos de crecimiento en el corto plazo, que son el segmento de maquillaje y la región de Asia-Pacífico.

La sección de maquillaje ha sido la estrella de este trimestre. Liderada por la marca Charlotte Tilbury, esta división ha experimentado un fuerte crecimiento del 16,1% en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Además, este ritmo de crecimiento se ha ido acelerando a lo largo del año, superando el 9,1% interanual del segundo trimestre y el 9,2% del primer trimestre.

Por otro lado, la división de fragancias, aunque creció un 3,9%, se quedó un poco por debajo de lo que se esperaba. Sin embargo, nos tenemos que centrar en el mercado de Asia-Pacífico, que tuvo un crecimiento del 12,9%.

Aunque este ritmo es un poco más lento que a principios de año, sigue siendo un factor importante que ayudará a impulsar el crecimiento de la empresa en el futuro, junto con el éxito del maquillaje.

Ahora bien, la compañía debe mantener su ritmo publicitario para no perder cuota de mercado en un contexto donde los ingresos de L’Oréal, que es la mayor referencia del mercado, está experimentando un sólido crecimiento.

De hecho, el segmento de cuidados para la piel de Puig está teniendo un pobre desempeño en comparación con L’Oréal, donde señala un aceleramiento y además reporta un crecimiento del 12,2% en los ingresos del segmento de belleza dermatológica en el tercer trimestre del 2026.

Por tanto, aunque las cifras de Puig fueron positivas, la empresa necesita innovación para combatir en un mercado más ajustado.

La acción de Puig en gráfico diario presenta una sólida estructura técnica alcista, caracterizada por una secuencia continuada de mínimos y máximos crecientes desde la formación del suelo a finales de 2025.

La cotización se sitúa actualmente en los 19,00 euros, manteniéndose por encima de sus medias móviles de 14 sesiones (18,76 euros ) y 28 sesiones (18,13 euros).

La alineación y pendiente positiva de ambas medias reflejan un claro control por parte de la presión compradora, apoyando la superación de la franja de resistencia previa en torno a los 18,75 euros y convirtiéndola en un soporte inmediato donde el precio busca consolidar antes de reanudar el avance.

Los osciladores de momento respaldan la continuidad de este impulso. El indicador RSI (14) se ubica en 60,75, situándose en zona de fortaleza alcista sin adentrarse en lecturas de sobrecompra excesiva, lo que deja margen técnico para recorridos adicionales al alza.

Al mismo tiempo, el ADX marca 35,60 con pendiente ascendente, lo que valida que la tendencia vigente cuenta con una notable fuerza direccional. Mientras el valor logre sostenerse sobre la zona de soporte delimitada por los 18,76 euros - 18,94 euros, el escenario más probable favorece una nueva prueba de los máximos recientes en 19,43 euros con proyección hacia niveles psicológicos superiores.

*** Javier Cabrera es analista de XTB.