Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 intentará recuperar los 19.000 puntos con el petróleo subiendo
El precio del barril de petróleo brent se acerca a los 114 dólares por barril.
LAS CLAVES
- El Ibex 35 cerró la sesión de este jueves con una caída del 2,12% hasta los 18.913,5 puntos y marca un nuevo mínimo en base a cierres dentro del actual rango de contratación.
- En Wall Street tuvimos una sesión claramente de recogida de beneficios en donde resaltó el comportamiento positivo tanto del Dow Jones como del Russell a diferencia de las importantes caídas que vimos en el Nasdaq y en el S&P 500.
- El precio del barril de petróleo Brent, el petróleo de referencia en Europa, continúa subiendo y se acerca a los 114 dólares por barril.
- En el mercado de divisas, el euro continúa peleando sin éxito por despegarse de la zona de los 1,12 dólares por euro.
- El precio de la onza de oro sufrió ayer una caída y ahora pelea por no perder los 4.000 dólares tras haberlos perdido ya en formato intradiario.
- El bitcóin intenta rearmar de nuevo las subidas tras las caídas de ayer al fallar el ataque a la zona de resistencias de los 83.000 dólares.
-
Ventas minoristas en Reino Unido
Las ventas minoristas en Reino Unido del mes de septiembre quedan en el 0,8% frente a la previsión del 1,5% y del 2,7% del mes anterior.
-
Niveles clave de los valores del Ibex 35
Aquí tienen los niveles operativos de los valores que componen el selectivo español.
-
La venta masiva de tecnología genera aversión al riesgo
Las ventas que estamos viendo en el sector tecnológico está impulsando los flujos hacia los paraísos tradicionales (el yen y los bonos gubernamentales japoneses y estadounidenses), empujando al yen a un máximo de un mes.
Después de semanas de operaciones ajustadas, el yen se disparó en las últimas 24 horas, subiendo hasta los 156,08 por dólar en las operaciones de Tokio (un aumento del 0,4% intradía) y vuelve a su nivel del 18 de septiembre, el día en que el Banco de Japón subió los tipos de interés.
La estratega del Commonwealth Bank, Carol Kong, dice que los inversores prefieren el yen al dólar como refugio seguro después de que las ganancias de las megacapitalizaciones estadounidenses afectaron la narrativa de crecimiento impulsada por la inteligencia artificial y agregó que una mayor reducción de riesgos tecnológicos podría hacer subir el yen.
-
El oro se prepara para la mayor caída semanal en más de cuatro meses
El oro baja este viernes tras las caídas de ayer y parece encaminado a su mayor caída semanal en más de cuatro meses después de que el salto de resistencias del petróleo y los datos estadounidenses más sólidos impulsaron las expectativas de que la Reserva Federal mantendrá las tasas de política altas por más tiempo.
Ahora el mercado se centrará en la reunión de política monetaria de la Reserva Federal del 27 y 28 de octubre y en el informe de inflación PCE de la próxima semana, el indicador preferido de la Fed.
-
Claves para la sesión de hoy