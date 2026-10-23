Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 intentará recuperar los 19.000 puntos con el petróleo subiendo

- El Ibex 35 cerró la sesión de este jueves con una caída del 2,12% hasta los 18.913,5 puntos y marca un nuevo mínimo en base a cierres dentro del actual rango de contratación.

- En Wall Street tuvimos una sesión claramente de recogida de beneficios en donde resaltó el comportamiento positivo tanto del Dow Jones como del Russell a diferencia de las importantes caídas que vimos en el Nasdaq y en el S&P 500.

- El precio del barril de petróleo Brent, el petróleo de referencia en Europa, continúa subiendo y se acerca a los 114 dólares por barril.

- En el mercado de divisas, el euro continúa peleando sin éxito por despegarse de la zona de los 1,12 dólares por euro.

- El precio de la onza de oro sufrió ayer una caída y ahora pelea por no perder los 4.000 dólares tras haberlos perdido ya en formato intradiario.

- El bitcóin intenta rearmar de nuevo las subidas tras las caídas de ayer al fallar el ataque a la zona de resistencias de los 83.000 dólares.