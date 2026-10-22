El petróleo marca máximos desde mayo al superar los 111 dólares y arrastra al rojo a las bolsas europeas

Si las tensiones en Ormuz continúan o se intensifican, el petróleo tenderá a seguir subiendo por riesgo de oferta; si hay desescalada y restauración del tráfico marítimo, la presión alcista podría moderarse.

La banca lastró el índice por su peso en el Ibex y Bankinter se dejó casi un 6% pese a declarar un beneficio hasta septiembre de 901 millones, lo que amplificó las caídas del sector.

¿Por qué ha lastrado al Ibex la banca y en concreto Bankinter en esta sesión?

Ya ha provocado descensos generalizados: los principales selectivos europeos cotizaban en rojo y el Ibex 35 caía 1,64% hasta 19.007,44 puntos pasada la media sesión.

¿Qué consecuencias ha tenido la subida del petróleo para las bolsas europeas ya hoy?

La Guardia Revolucionaria iraní afirma haber abordado cuatro buques por supuestas “transferencias ilegales de petróleo” y otras tres embarcaciones chocaron con minas, según las comunicaciones recogidas en la crónica.

¿Qué ha ocurrido concretamente en el estrecho de Ormuz que ha tensionado el mercado?

El Brent ha subido por el aumento de las tensiones en Oriente Próximo y nuevos ataques a embarcaciones en el estrecho de Ormuz, que elevan el riesgo sobre el suministro y empujan la demanda de cobertura.

¿Por qué ha subido el Brent por encima de 111 dólares este jueves?

Bankinter se hunde cerca de un 6% tras presentar sus resultados, lastrando al sector bancario y al selectivo español.

Las bolsas europeas y el Ibex 35 cotizan en rojo arrastrados por el encarecimiento de la energía y la presión en el mercado de bonos.

Nuevos incidentes en el estrecho de Ormuz, como el abordaje de buques y la explosión de minas, encarecen el crudo Brent y el West Texas.

El petróleo Brent roza los 112 dólares y alcanza máximos desde mayo debido al repunte de la tensión geopolítica en Oriente Próximo.

Los precios del petróleo siguen escalando al calor del auge de las tensiones en Oriente Próximo. El Brent, el crudo de referencia en Europa, subía este jueves casi un 3% y cotizaba al filo de los 112 dólares por barril, máximos desde mayo.

El repunte de la materia prima energética -ya muy tensionada en las sesiones anteriores- se une a los nuevos ataques a embarcaciones en el estrecho de Ormuz que se conocieron este jueves. La Guardia Revolucionaria iraní asegura que ha abordado cuatro buques que realizaban "transferencias ilegales de petróleo" en el golfo Pérsico.

A su vez, otras tres embarcaciones han sido afectadas al chocar con minas en el estrecho de Ormuz, en una nueva escalada de las tensiones en el estratégico paso marítimo.

El West Texas Intermediate (WTI), el petróleo estadounidense, repuntaba un 2,5% y rozaba los 100 dólares por barril. El crudo de Texas no se superaba por encima de dicho umbral desde finales de mayo.

El encarecimiento del mercado energético ha impactado de manera negativa en las bolsas del Viejo Continente. Los principales selectivos europeos cotizaban en rojo pasada la media sesión de este jueves tras ampliar los descensos con los que ya habían arrancado la jornada.

En el panorama nacional, el Ibex 35 tampoco se ha librado de estos números rojos. El selectivo español cedía un 1,64%, hasta los 19.007,44 puntos pasado el ecuador de la sesión.

El negativo rendimiento del índice tenía otros catalizadores adicionales, como la mala acogida de los primeros resultados empresariales del sector bancario o la presión del mercado de bonos.

Las acciones de Bankinter se hundían casi un 6% pese a que la compañía ha aumentado su beneficio hasta septiembre en un 11%, hasta los 901 millones de euros. La caída de la entidad lastraba al resto del sector bancario, que condicionaba al Ibex 35 por su peso dentro del selectivo.

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