Dónde invertir en bolsa hoy: valores para aprovechar una reacción alcista

Se refiere a que las acciones alcanzan niveles o patrones técnicos (soportes, resistencias o rupturas) que atraen la atención de traders y pueden amplificar movimientos de precio. Apoyo: https://www.elespanol.com/invertia/mercados/20261021/invertir-bolsa-hoy-valores-aprovechar-reaccion-alcista/1003744428752_0.html — "Se encuentran en un momento técnico muy importante, además de tener a muchos inversores atentos a ellos."

Significa que ambos valores muestran señales técnicas de seguimiento y que el analista aplica stop loss definidos, lo que facilita a minoristas replicar gestión de riesgo pero no garantiza rentabilidad. Apoyo: https://www.elespanol.com/invertia/mercados/20261021/invertir-bolsa-hoy-valores-aprovechar-reaccion-alcista/1003744428752_0.html — "Puig Brands... cerró en 19,37 euros... stop loss en 18,62 euros. Naturgy... cierra en 30,66 euros... stop loss inicial en 29,65 euros."

¿Cómo afecta a un inversor minorista que Bolinches incluya a Puig Brands y Naturgy en su panel de control?

Porque Iberdrola cotiza en 21,23 euros y la posición fue abierta en 21 euros; mantener un stop en 20,75 euros limita pérdidas por debajo del punto de entrada ante retrocesos. Apoyo: https://www.elespanol.com/invertia/mercados/20261021/invertir-bolsa-hoy-valores-aprovechar-reaccion-alcista/1003744428752_0.html — "Iberdrola: El valor cierra en los 21,23 euros y estamos dentro desde los 21 euros. Mantenemos nuestro stop loss en los 20,75 euros en base a cierres."

Ya ocurrido: el índice subió y recuperó el nivel, lo que reduce la presión de ventas a corto plazo; podría atraer flujo de fondos si la recuperación se mantiene. Apoyo: https://www.elespanol.com/invertia/mercados/20261021/invertir-bolsa-hoy-valores-aprovechar-reaccion-alcista/1003744428752_0.html — "El Ibex 35 cerró... con una subida del 0,28% hasta los 19.092,4 puntos y vuelve a salvar los 19.000 puntos."

Porque Inditex cerró en 56,56 euros y el autor entró en 54,34 euros; subir el stop loss a 54,70 euros protege ganancias ante una corrección técnica. Apoyo: https://www.elespanol.com/invertia/mercados/20261021/invertir-bolsa-hoy-valores-aprovechar-reaccion-alcista/1003744428752_0.html — "Inditex: El valor cierra en los 56,56 euros... Subimos nuestro stop loss hasta los 54,70 euros en base a cierres."

El Ibex 35 cierra con una subida del 0,28% y logra salvar el nivel de los 19.000 puntos.

El Ibex 35 cerró la sesión de este martes con una subida del 0,28% hasta los 19.092,4 puntos y vuelve a salvar los 19.000 puntos.

En Wall Street tuvimos otra sesión positiva y consigue neutralizar las caídas del viernes pasado con la excepción del Nasdaq tecnológico.

En cualquier caso, pase lo que pase, siempre tenemos un conjunto de valores que lo están haciendo formidablemente bien y varios de ellos son dignos de estar en mi panel de control. Se encuentran en un momento técnico muy importante, además de tener a muchos inversores atentos a ellos. Por lo tanto, ¿dónde invertir?

- Inditex: El valor cierra en los 56,56 euros y estamos dentro desde los 54,34 euros. Subimos nuestro stop loss hasta los 54,70 euros en base a cierres.



- Iberdrola: El valor cierra en los 21,23 euros y estamos dentro desde los 21 euros. Mantenemos nuestro stop loss en los 20,75 euros en base a cierres.

- Puig Brands: El valor cierra en los 19,37 euros y estamos dentro desde los 19,33 euros. Mantenemos nuestro stop loss en los 18,62 euros en base a cierres.



- Naturgy: El valor cierra en los 30,66 euros y estamos dentro desde los 30,74 euros. Mantenemos nuestro stop loss inicial en los 29,65 euros en base a cierres.