Dónde invertir en bolsa hoy: valores para aprovechar la continuidad de la reacción alcista

Use los stop loss propuestos como límites por cierres (54,70 para Inditex; 20,75 para Iberdrola; 18,62 para Puig; 29,65 para Naturgy) y ajústelos según su horizonte y tolerancia, porque están pensados para proteger posición ante un cierre adverso.

Puig Brands y Naturgy están en el panel por su comportamiento técnico: Puig cierra en 19,59 euros con entrada en 19,33 y stop en 18,62; Naturgy cierra en 30,58 euros con stop inicial en 29,65, lo que indica niveles de gestión de riesgo y seguimiento activo.

¿Qué hay detrás de incluir a Puig Brands y Naturgy entre valores a vigilar en esta reacción alcista?

Iberdrola figura porque cerró en 21,54 euros y la recomendación es mantener desde 21 euros con un stop loss en 20,75 euros, lo que refleja una lectura técnica que considera al valor en tendencia favorable pese a la coyuntura externa.

Si el Ibex logra romper esa zona ya ocurriría una confirmación técnica de continuidad alcista que puede atraer flujos y subir la probabilidad de subidas en valores cíclicos; en caso de fallo, podría producirse una corrección puntual.

¿Qué consecuencias tiene para un inversor que el Ibex 35 intente romper la zona de resistencias entre 19.300 y 19.400 puntos?

Bolinches mantiene Inditex porque el valor cerró en 56,80 euros y su seguimiento técnico muestra continuidad alcista desde la entrada en 54,34 euros; además fija un stop loss en 54,70 euros para limitar riesgos por cierres.

Wall Street experimentó una jornada positiva que se ha visto neutralizada por las caídas registradas durante la madrugada.

Naturgy se sitúa en los 30,58 euros, con el stop loss inicial mantenido en los 29,65 euros a cierre.

Valores como Inditex, Iberdrola y Puig Brands se mantienen en terreno positivo respecto a sus precios de entrada y fijan niveles clave de stop loss.

El Ibex 35 subió un 1,21% hasta los 19.323,5 puntos y busca superar la zona de resistencia entre los 19.300 y 19.400 puntos.

El Ibex 35 cerró la sesión de este miércoles con una subida del 1,21% hasta los 19.323,5 puntos y se mete de lleno en la pelea por romper la zona de resistencias entre los 19.300 y los 19.400 puntos.

En Wall Street tuvimos otra sesión positiva pero está quedando totalmente neutralizada con las caídas de esta madrugada.

En cualquier caso, pase lo que pase, siempre tenemos un conjunto de valores que lo están haciendo formidablemente bien y varios de ellos son dignos de estar en mi panel de control. Se encuentran en un momento técnico muy importante, además de tener a muchos inversores atentos a ellos. Por lo tanto, ¿dónde invertir?

- Inditex: El valor cierra en los 56,80 euros y estamos dentro desde los 54,34 euros. Mantenemos nuestro stop loss en los 54,70 euros en base a cierres.



- Iberdrola: El valor cierra en los 21,54 euros y estamos dentro desde los 21 euros. Mantenemos nuestro stop loss en los 20,75 euros en base a cierres.

- Puig Brands: El valor cierra en los 19,59 euros y estamos dentro desde los 19,33 euros. Mantenemos nuestro stop loss en los 18,62 euros en base a cierres.



- Naturgy: El valor cierra en los 30,58 euros y estamos dentro desde los 30,74 euros. Mantenemos nuestro stop loss inicial en los 29,65 euros en base a cierres.