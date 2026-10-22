La CNMV y los 'finfluencers' se encuentran por primera vez para reforzar su marco legal y acelerar la educación financiera

Meta afirma que limitar fraudes es una prioridad y que conocer el marco normativo ayuda a que las plataformas colaboren en detectar y restringir contenidos financieros riesgosos.

¿Cómo afecta el papel de las plataformas y la IA, según Meta, en la prevención de fraudes vinculados a finfluencers?

Identificaron beneficios garantizados, ofertas urgentes y datos difíciles de verificar como señales de alarma; también alertaron sobre la influencia de la cercanía, la repetición y el sesgo de confirmación en redes.

¿Qué señales (red flags) han identificado los técnicos de la CNMV para que los usuarios detecten inversiones riesgosas promocionadas por finfluencers?

Propusieron profesionalizar el sector, contar con validación institucional de qué creadores pueden hablar de finanzas y usar guías divulgativas publicadas por la CNMV para orientar a influencers e inversores.

La CNMV ha insistido en que recomendar inversiones implica obligaciones distintas a promocionar productos no financieros y quiere asegurar que los creadores respeten las reglas vigentes para evitar malas prácticas.

La CNMV buscó reunir a creadores financieros para reforzar la educación financiera y asegurar que los contenidos respeten el marco legal, con foco en la protección del inversor minorista.

¿Por qué la CNMV ha convocado a los finfluencers en el evento "Finfluencers: más allá del 'like'"?

Creadores y representantes del sector abogan por profesionalizar la actividad y piden la colaboración de la CNMV para combatir las malas prácticas y fraudes en redes.

Carlos San Basilio ha instado a los creadores de contenido a respetar las normas vigentes, recordando que "no es lo mismo recomendar una inversión que un restaurante".

El objetivo principal del supervisor bursátil es reforzar la educación financiera y proteger al inversor minorista en el entorno digital.

La CNMV ha celebrado su primer encuentro presencial con los 'finfluencers' bajo el lema 'Finfluencers: más allá del "like"'.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha salido este jueves de su agenda -y ubicación- cotidiana con el objetivo de acelerar su coordinación con los conocidos como finfluencers, los creadores de contenido financiero.

Por primera vez, el supervisor bursátil y los influencers financieros 'se han visto las caras'. Lo han hecho bajo el lema Finfluencers: más allá del "like" y con un doble objetivo: trabajar juntos para reforzar la educación financiera y conocer el marco legal bajo el que se tienen que desenvolver los creadores de contenido financiero.

Así lo señalaba Carlos San Basilio, presidente de la CNMV, en la apertura institucional del evento celebrado en el espacio cultural madrileño Matadero. En su intervención, el máximo responsable del supervisor bursátil ha incidido en que esta jornada se enmarca en el principal objetivo de la CNMV: proteger a los inversores y "especialmente" al inversor minorista, porque es el más vulnerable.

Para lograr el mismo, San Basilio ha recordado que el supervisor cuenta con un marco de protección que ha evolucionado al tiempo que los mercados de valores se han transformado. Y que este cambio "ha estado condicionado por la transformación digital", que ha traído nuevos productos, nuevos agentes y nuevos canales, como las plataformas digitales.

En este sentido, el presidente de la CNMV ha reincidido en la utilidad de la jornada de este jueves y en la importancia de que creadores financieros y supervisor trabajen juntos. "Tenemos intereses comunes y las plataformas llegan a sitios donde la CNMV no llega, más allá de los canales tradicionales", ha señalado.

San Basilio también ha remarcado la responsabilidad que tienen los creadores de contenido financiero. "No es lo mismo recomendar una inversión que un restaurante", ha ejemplificado.

En este sentido, el máximo responsable del supervisor ha destacado que la CNMV quiere "asegurarse de que los creadores de contenido respetan las reglas que están definidas" y que continúan en su objetivo de luchar contra las malas prácticas, que "no sólo perjudican a los inversores afectados sino que hacen perder la confianza en el sistema".

Para lograr el mismo y en relación a la cooperación entre la CNMV y los creadores de contenido financiero, San Basilio ha señalado que "conocernos mejor nos va a ayudar a todos". Al mismo tiempo, ha reconocido que el encuentro de este jueves es "un buen punto de partida".

El encuentro

En el mismo, los distintos agentes que articulan este nuevo paradigma han aportado su visión sobre cómo el regulador y los influencers financieros deberían cooperar para garantizar la seguridad y la protección de los inversores. También los propios creadores de contenidos.

Tres de ellos, Natalia de Santiago (@natdesantiago), Javier del Valle (@javieerdelvalle) y Pablo Gil (@pablogiltrader) -cuyos perfiles suman más de un millón de seguidores- han compartido su visión desde dentro del colectivo.

En este sentido, han resaltado que hay perfiles que ven el ámbito de las finanzas y la inversión como un negocio y que, como en todos lados, dentro del mercado "hay gente buena y gente que no debería estar haciendo recomendaciones". También han concluido que la CNMV no puede ser vista "como el policía que te persigue" y que el organismo debería participar activamente en los eventos a los que acuden los finfluencers.

Durante la mañana también se ha abordado la responsabilidad de los creadores de contenido en la publicidad y se ha ahondado este punto con representantes del sector como Juan Arribas, subdirector de asesoría jurídica en Autocontrol; Sergio Díaz, Head of Engagement de Imagin; Cristóbal Gázquez, presidente de la Unión Española de Creadores y Sergio Barreda, de la Asociación Profesional de Influencia Digital de España (APIDE).

Bajo el punto de vista del sector, el mayor problema que existe en el sentido de los finfluencers son los casos en los que se pierde la confianza de los inversores.

En este sentido, han ejemplificado con casos como el de Dalas Review y el lanzamiento de la memecoin PAMBI y para atajarlos han puesto el foco en la profesionalización de la profesión así como en el apoyo de las instituciones a la hora de validar qué creadores pueden hablar de finanzas.

La autonomía de los inversores también ha copado parte de la jornada. Dos técnicos de educación financiera de la CNMV, Isabel Oliver y Juan López, han explicado algunas claves que pueden alertar a los usuarios de qué inversiones pueden no ser seguras.

En este punto, ambos han identificado red flags como inversiones con un beneficio garantizado, las que se venden como urgentes o aquellas que contienen información difícil de verificar. También han alertado de que factores propios de la redes sociales como la cercanía, la repetición o el sesgo de confirmación pueden llevar a caer en recomendaciones demasiado arriesgadas o incluso en fraudes.

Para hablar sobre los mismos, así como abordar el riesgo financiero, la CNMV ha invitado a participar a Miguel Ángel Sánchez, inspector jefe de la sección de fraude financiero de la UDEF. El responsable del cuerpo perteneciente a la Policía Nacional ha señalado que "hay que desconfiar de todas las ofertas que están por encima de los que en nuestro día a día podemos ganar".

Por último se ha puesto el foco en el papel de las plataformas y la IA en este sentido. José Luis Zimmermann, director de políticas públicas para España y Portugal de Meta, ha señalado que para la compañía -dueña de Facebook, Instagram o WhatsApp- limitar los fraudes "es una prioridad" y para ello ha remarcado que "conocer el marco normativo es fundamental para las plataformas".

Trabajo de la CNMV

Paloma Marín, vicepresidenta de la CNMV ha despedido la sesión agradeciendo a los participantes y poniendo en valor la capacidad del evento para juntar al supervisor, creadores de contenido, plataformas, anunciantes, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

En este sentido, ha defendido que desde el supervisor bursátil "trabajan por acercarnos al nuevo mundo tecnológico y explicar con un lenguaje más sencillo cuál es el marco normativo en el que actuamos".

Así, la vicepresidenta del regulador bursátil recordaba que la CNMV ha publicado recientemente dos guías que explican tanto a influencers como a inversores las normas y reglas de actuación en el mundo de las redes sociales.

"El mundo de la digitalización ofrece nuevas oportunidades y acercamiento a lo que significa la inversión y desde la CNMV trabajamos por tener un inversor más informado, aunque somos conscientes de los retos que entraña la mayor participación de los inversores, señalaba Marín.