Dónde invertir en bolsa hoy: valores para aprovechar una reacción alcista

El Ibex 35 cierra con una subida del 0,28% y logra salvar el nivel de los 19.000 puntos.

El Ibex 35 cerró la sesión de este martes con una subida del 0,28% hasta los 19.092,4 puntos y vuelve a salvar los 19.000 puntos.

En Wall Street tuvimos otra sesión positiva y consigue neutralizar las caídas del viernes pasado con la excepción del Nasdaq tecnológico.

En cualquier caso, pase lo que pase, siempre tenemos un conjunto de valores que lo están haciendo formidablemente bien y varios de ellos son dignos de estar en mi panel de control. Se encuentran en un momento técnico muy importante, además de tener a muchos inversores atentos a ellos. Por lo tanto, ¿dónde invertir?

- Inditex: El valor cierra en los 56,56 euros y estamos dentro desde los 54,34 euros. Subimos nuestro stop loss hasta los 54,70 euros en base a cierres.



- Iberdrola: El valor cierra en los 21,23 euros y estamos dentro desde los 21 euros. Mantenemos nuestro stop loss en los 20,75 euros en base a cierres.

- Puig Brands: El valor cierra en los 19,37 euros y estamos dentro desde los 19,33 euros. Mantenemos nuestro stop loss en los 18,62 euros en base a cierres.



- Naturgy: El valor cierra en los 30,66 euros y estamos dentro desde los 30,74 euros. Mantenemos nuestro stop loss inicial en los 29,65 euros en base a cierres.