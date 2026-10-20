Dónde invertir en bolsa hoy: valores para aprovechar una reacción alcista

El Ibex 35 registró una caída del 1,49% hasta los 19.039,3 puntos, mientras que Wall Street logró recuperar parte de las pérdidas previas.

El Ibex 35 cerró la sesión de este lunes con una bajada del 1,49% hasta los 19.039,3 puntos tras haber protagonizado una gran lucha por no perder los 19.000 puntos.

En Wall Street tuvimos una sesión positiva tras las correcciones del viernes, pero sólo dio para devolver la mitad de dichas caídas en el mejor de los casos.

En cualquier caso, pase lo que pase, siempre tenemos un conjunto de valores que lo están haciendo formidablemente bien y varios de ellos son dignos de estar en mi panel de control. Se encuentran en un momento técnico muy importante, además de tener a muchos inversores atentos a ellos. Por lo tanto, ¿dónde invertir?

- Inditex: El valor cierra en los 55,42 euros y estamos dentro desde los 54,34 euros. Mantenemos nuestro stop loss en los 53,58 euros.



- Iberdrola: El valor cierra en los 21,23 euros y estamos dentro desde los 21 euros. Mantenemos nuestro stop loss en los 20,75 euros en base a cierres.

- Puig Brands: El valor cierra en los 19,31 euros y estamos dentro desde los 19,33 euros. Mantenemos nuestro stop loss en los 18,62 euros en base a cierres.



- Naturgy: El valor cierra en los 30,40 euros y estamos dentro desde los 30,74 euros. Mantenemos nuestro stop loss inicial en los 29,65 euros en base a cierres.