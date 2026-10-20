Inditex pone a prueba la resistencia de los 56 euros para iniciar el ataque a nuevos objetivos

Para nuevas compras, se sugiere esperar a que la cotización supere en dos cierres diarios la zona de los 56 euros, buscando un objetivo en los 57,32 euros.

El análisis recomienda mantener posiciones si se tienen en cartera, estableciendo un nivel de salida si pierde los 54 euros al cierre diario.

Técnicamente, el valor muestra síntomas de fortaleza tras un intenso rebote desde la zona de los 51,65 euros y acumula volumen entre los 52 y los 55 euros.

El consenso de analistas fija el precio objetivo medio de Inditex en los 60,39 euros, con un potencial alcista del 10% y un 70% de recomendaciones de compra.

Los inversores mantienen serias dudas ante diversos frentes macroeconómicos y sectoriales. Por un lado, los disturbios en Francia están impulsando la prima de riesgo hacia máximos no vistos desde 2012; por otro, la incertidumbre en torno a los costes del sector de la inteligencia artificial continúa pesando sobre el sentimiento general del mercado.

Por su parte, el Ibex 35, que en la jornada de ayer acometió un movimiento bajista, tendrá como objetivo prioritario reconquistar los 19.000 puntos, un nivel clave tanto por análisis técnico como por su relevante impacto psicológico. Observando en detalle la composición de sus valores más representativos, destaca el comportamiento reciente de las acciones de Inditex.

En cuanto a la valoración fundamental, el consenso de analistas que cubren la compañía ubica su precio objetivo medio a 12 meses alrededor de los 60,39 euros por acción.

Esto representa un atractivo potencial alcista de revalorización cercano al 10% respecto a su nivel actual de cotización. En consonancia con estas cifras, alrededor del 70% de las casas de análisis mantienen una recomendación de comprar o sobreponderar sobre el título.

El mercado valora positivamente la capacidad del gigante textil para seguir generando ingresos récord, la solidez de su negocio digital online, la agilidad de su modelo logístico y su atractiva rentabilidad por dividendo.

No obstante, tras la reciente presentación de sus resultados semestrales, algunas firmas de inversión mostraron cierta prudencia debido al incremento de los gastos operativos y a la exigencia de mantener elevados ritmos de crecimiento en un entorno de consumo moderado en Europa.

Si analizamos los títulos de Inditex desde un punto de vista técnico, observaremos una clara progresión alcista construida mediante una impecable secuencia de mínimos y máximos crecientes, iniciada en agosto de 2025 cerca de la zona de los 39,45 euros por acción. Este desarrollo permite trazar de manera clara su correspondiente directriz alcista de fondo.

Tras alcanzar unos máximos históricos en formato intradiario durante el pasado mes de agosto en la zona de los 59,42 euros, Inditex inició un proceso correctivo tendente a buscar la solidez y la base del soporte creciente de dicha directriz, produciéndose desde la zona de los 51,65 euros un intenso rebote para la compañía.

Evolución de las acciones de Inditex Eduardo Bolinches TradingView

En el momento actual, Inditex se encuentra en plena fase de consolidación del rebote iniciado en las últimas semanas. El precio ya se sitúa por encima de sus tres medias móviles más representativas (corto, medio y largo plazo), mostrando evidentes síntomas de fortaleza en el corto plazo.

Asimismo, en su gráfico diario se observa un claro incremento en el volumen de contratación entre la zona de los 52 y los 55 euros, un argumento técnico más que suficiente para interpretar que se está produciendo una fase de acumulación de títulos por parte de las manos fuertes durante estos días.

En lo referente a sus indicadores técnicos adelantados, observamos que el Índice de Fuerza Relativa (RSI) cotiza en gráfico diario en zona neutral con claro sesgo comprador, habiendo salido con soltura de los niveles de sobreventa alcanzados en septiembre, lo que otorga recorrido adicional al precio antes de entrar en zonas de saturación.

Además, la cotización trata de asentarse por encima de las medias móviles de 50 y 100 periodos, buscando la superación definitiva de la resistencia horizontal situada en los 55,90 euros.

De este modo, y atendiendo a este riguroso análisis técnico, si ya se tienen títulos de Inditex en cartera, la estrategia más recomendable sería mantener las posiciones, a menos que el valor cierre en alguna sesión diaria por debajo de los 54 euros, nivel que coincide con el paso de su media móvil de 200 sesiones y momento en el que se ejecutaría la correspondiente orden de venta.

En caso contrario, si no se tienen títulos en cartera o se desea aumentar la exposición al valor, lo adecuado será hacerlo limitando los riesgos e ingresando con, como máximo, un tercio del capital habitualmente destinado a un activo de estas características. Esta entrada se activará siempre y cuando veamos a Inditex superar en dos cierres diarios consecutivos o en un cierre semanal la zona de los 56 euros.

En ese escenario positivo, el valor elevaría drásticamente las probabilidades de ir a cerrar el hueco bajista abierto desde inicios de septiembre para buscar la siguiente zona de resistencia importante en los 57,32 euros, nivel considerado como su principal objetivo a corto plazo.

La correspondiente orden de protección para estas nuevas posiciones compradoras se situará por debajo de la zona de los 54,75 euros en base cierres.