Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 tendrá que esforzarse para no perder los 19.000 puntos
Los precios del petróleo continúan tensionados con un barril de petróleo en los 110 dólares por barril.
LAS CLAVES
- El Ibex 35 cerró la sesión de este lunes con una bajada del 1,49% hasta los 19.039,3 puntos tras haber protagonizado una gran lucha por no perder los 19.000 puntos.
- En Wall Street tuvimos una sesión positiva tras las correcciones del viernes, pero sólo dio para devolver la mitad de dichas caídas en el mejor de los casos.
- El precio del barril de petróleo Brent, el petróleo de referencia en Europa, continúa tensionado en los 110 dólares por barril.
- En el mercado de divisas, el euro continúa peleando por despegarse de la zona de los 1,12 dólares por euro.
- El precio de la onza de oro vuelve a chocarse contra la resistencia de los 4.200 dólares por lo que continúa atrapado en su rango entre los 4.227 dólares por la parte superior y los 4.066 dólares por la parte inferior.
- El bitcóin pelea por no perder la media móvil de medio plazo que pasa por los 81.560 dólares.
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Aquí tienen los niveles de los valores que componen el selectivo español.
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Intensificación del conflicto en Rusia y Ucrania
El Ministerio de Defensa ruso informa de la interceptación de 136 drones sobre Moscú y otras regiones.
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Goldman Sachs continúa respaldando al oro
"La demanda por parte de los bancos centrales continúa actuando como un soporte estructural para la cotización del oro", comentan en su informe.
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BP Oil recibe una mejora en su precio objetivo
Analistas de TD Cowen elevan el precio objetivo de BP PLC desde los 565 peniques hasta los 588.
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Ataques con drones en la frontera entre Sudán y Sudán del Sur
Ataques con drones dejan decenas de víctimas en una zona en disputa, lo que está impulsando al alza las cotizaciones del petróleo por encima de los 110 dólares (Brent).
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Claves para la sesión de hoy