Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 tendrá que esforzarse para no perder los 19.000 puntos

- El Ibex 35 cerró la sesión de este lunes con una bajada del 1,49% hasta los 19.039,3 puntos tras haber protagonizado una gran lucha por no perder los 19.000 puntos.

- En Wall Street tuvimos una sesión positiva tras las correcciones del viernes, pero sólo dio para devolver la mitad de dichas caídas en el mejor de los casos.

- El precio del barril de petróleo Brent, el petróleo de referencia en Europa, continúa tensionado en los 110 dólares por barril.

- En el mercado de divisas, el euro continúa peleando por despegarse de la zona de los 1,12 dólares por euro.

- El precio de la onza de oro vuelve a chocarse contra la resistencia de los 4.200 dólares por lo que continúa atrapado en su rango entre los 4.227 dólares por la parte superior y los 4.066 dólares por la parte inferior.

- El bitcóin pelea por no perder la media móvil de medio plazo que pasa por los 81.560 dólares.