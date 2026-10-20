El creciente atractivo de las letras del Tesoro convence a los hogares y elevan su tenencia hasta los 22.500 millones

El calendario de próximas subastas continuará en noviembre con emisiones a tres, seis, nueve y doce meses.

A pesar de la alta inversión de las familias, los inversores extranjeros se mantienen a la cabeza en la tenencia de estas letras con 33.666 millones de euros.

El incremento responde al aumento de rentabilidades ofrecidas por el Tesoro tras las subidas de tipos de interés del Banco Central Europeo.

Los hogares españoles elevaron su tenencia en letras del Tesoro hasta los 22.509 millones de euros en agosto, acumulando seis meses consecutivos al alza.

Los hogares y las instituciones privadas sin fines de lucro al servicio de los hogares han elevado su tenencia en letras del Tesoro por sexto mes consecutivo. Según los datos actualizados este martes por el Banco de España, alcanzaron en agosto los 22.509 millones de euros.

Lo cierto es que el contexto actual, marcado por las subidas de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo (BCE) en sus intentos de paliar el repunte inflacionario derivado de la guerra en Irán, ha hecho que estos títulos de deuda -ya de por sí atractivos para las familias- sean aún más atrayentes.

La razón es que, a raíz de la subida del precio del dinero, el Tesoro también ha ido elevando la rentabilidad ofrecida a los inversores, especialmente por las letras.

Sin embargo, y pese a elevar el importe en este tipo de deuda, los hogares no han conseguido recuperar el liderazgo en la tenencia de letras. Las familias perdieron este primer puesto en febrero de 2025, desbancados por los inversores extranjeros.

En agosto, los inversores extranjeros aglutinaron una tenencia de 33.666 millones de euros, situándose a la cabeza en la compra de este tipo de deuda.

A ellos les siguen los hogares, con 22.509 millones; las instituciones financieras monetarias, con 12.572 millones; los fondos del mercado monetario y otros intermediarios financieros, con 8.914 millones; las sociedades no financieras, con 4.158 millones y las administraciones públicas, con 4.961 millones.

La próxima subasta de letras del Tesoro se celebrará el próximo 3 de noviembre. Ese día se subastarán letras a seis y doce meses, unas referencias por las que actualmente se ofrece una rentabilidad del 2,798% y del 3,026%, respectivamente.

El 10 de noviembre también está prevista otra subasta de letras, en este caso a tres y nueve meses, que parten de unas rentabilidades del 2,645% y del 2,968%, respectivamente.