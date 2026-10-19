Dónde invertir en bolsa hoy: valores para aprovechar una reacción alcista

El Ibex 35 cerró el viernes con una subida del 0,77% hasta los 19.326,3 puntos y busca atacar la resistencia de los 19.400 puntos.

El Ibex 35 cerró la sesión del pasado viernes con una subida del 0,77% hasta los 19.326,3 puntos con un proceso de liquidación del vencimiento del mes de octubre por medio y dejando pendiente el ataque a la resistencia de los 19.400 puntos para esta semana.

En Wall Street tuvimos una sesión de claras correcciones que están siendo neutralizadas parcialmente con el rebote que estamos viendo en la sesión de hoy.

En cualquier caso, pase lo que pase, siempre tenemos un conjunto de valores que lo están haciendo formidablemente bien y varios de ellos son dignos de estar en mi panel de control. Se encuentran en un momento técnico muy importante, además de tener a muchos inversores atentos a ellos. Por lo tanto, ¿dónde invertir?

- Inditex: El valor cierra en los 55,86 euros y estamos dentro desde los 54,34 euros. Modificamos nuestro stop loss inicial hasta los 53,58 euros.



- Iberdrola: El valor cierra en los 21,69 euros y estamos dentro desde los 21 euros. Mantenemos nuestro stop loss en los 20,75 euros en base a cierres.

- Puig Brands: El valor cierra en los 19,57 euros y estamos dentro desde los 19,33 euros. Subimos nuestro stop loss inicial hasta los 18,62 euros en base a cierres.



- Naturgy: El valor cierra en los 30,64 euros y estamos dentro desde los 30,74 euros. Mantenemos nuestro stop loss inicial en los 29,65 euros en base a cierres.