El Nasdaq se anota su mayor caída semanal desde junio y Europa esquiva el golpe por no subirse al carro de la IA

Los mercados europeos esquivan las caídas y cierran en positivo, impulsados por avances en índices como el Ibex 35 (+1,5%) y el Dax alemán (+2,1%), gracias a su menor dependencia de las empresas de IA.

Las bolsas asiáticas sufren un fuerte impacto debido a su alta exposición al sector tecnológico: el Kospi surcoreano registra su peor semana desde 2008 tras ceder un 14,5% y el Nikkei japonés cae un 5,37%.

El índice tecnológico Nasdaq firma su peor caída semanal desde junio al perder un 3,52% por la incertidumbre sobre la rentabilidad de las inversiones en inteligencia artificial y la posible subida de tipos.

Las intermitentes dudas por la narrativa bursátil de las compañías ligadas a la IA vuelven a aparecer. Y esta vez, a diferencia de la última 'crisis' -generada por la discusión acerca de la velocidad a la que se desarrolla la tecnología- vuelven a radicar en la rentabilidad de las grandes cantidades que se están invirtiendo en el sector.

Como explican a EL ESPAÑOL-Invertia los analistas de XTB, esta vez han coincidido dos focos de preocupación para los inversores.

Por un lado, los últimos datos de inflación -que siguen registrando fuertes subidas de los precios al consumo- han seguido alimentando las expectativas de que los bancos centrales tengan que subir de nuevo los tipos de interés antes de que acabe el año. Y esto ha presionado las valoraciones de las compañías tecnológicas.

Por otro, las caídas de las denominadas neoclouds -empresas especializadas en ofrecer infraestructuras de computación para la IA- han vuelto a poner sobre la mesa las dudas sobre la financiación y la rentabilidad de las enormes inversiones del sector.

La razón es que estas compañías necesitan desembolsar grandes cantidades por adelantado en chips, centros de datos y energía, por lo que "son especialmente sensibles al encarecimiento de la deuda", apuntan desde la casa de trading.

Es el caso de CoreWeave, uno de los grandes proveedores de infraestructura para desarrollar modelos de IA, cuya cotización se ha hundido casi un 25% esta semana.

Bajo este contexto, las bolsas han sufrido esta semana la preocupación de los inversores. En Wall Street, el Nasdaq -el selectivo tecnológico- dentro de las tres principales referencias de la Bolsa de Nueva York, se ha dejado un 3,52% en el conjunto de las últimas cinco sesiones.

Baches en bolsa

El débil rendimiento bursátil supone la mayor caída semanal para el índice neoyorquino desde la registrada a mediados de junio, causa también de otro periodo de dudas por la tecnología.

Donde estos interrogantes han hecho también una importante mella es en Asia. Los principales índices de las regiones han pagado su fuerte exposición a compañías íntimamente ligadas a esta tecnología.

Con todo, el Kospi, principal selectivo de la Bolsa de Seúl (Corea del Sur) se ha hundido un 14,5% en la semana. Ha sido la peor para el índice desde 2008.

El Nikkei, el índice de referencia en la Bolsa de Tokio, también ha sufrido las últimas tensiones por la IA. El selectivo nipón ha cedido un 5,37% en el conjunto de las últimas cinco sesiones.

De hecho, las caídas asiáticas han sido uno de los grandes frentes para las bolsas europeas en sus aperturas de esta semana. Los selectivos del Viejo Continente han intentado que los descensos de estos índices -las escasas referencias que tenían antes del toque de campana- no les arrastren al rojo. Y en su mayoría lo han conseguido.

Las principales bolsas europeas han firmado rendimientos semanales positivos. Empezando por el selectivo nacional, el Ibex 35 ha sumado un 1,5% en el conjunto de las últimas cinco sesiones.

De su lado, el Dax alemán -el más alcista entre las referencias europeas- ha avanzado un 2,1% en la semana. El Cac francés ha subido un 2%, el FTSE 100 británico, un 3% y el FTSE Mib italiano, un 0,22%.

La principal razón por la que Europa ha esquivado el bache es que sus índices no están tan expuestos a compañías ligadas a la IA.

Aunque esto es un arma de doble filo, porque es consecuencia de que el Viejo Continente no está compitiendo en la carrera por la IA a la velocidad que lo están haciendo los dos grandes jugadores de este partido, EEUU y China.

Y esto supone tener una menor implicación en uno de los principales motores de inversión y productividad.

Sin embargo, esta vez, el Viejo Continente se ha librado de los descensos por esta misma razón.

Como también señalan a este diario los analistas de XTB, "la principal ventaja de Europa es que permite diversificar la elevada concentración tecnológica de los índices estadounidenses" porque su mayor exposición a sectores como banca, salud, industria o consumo ofrece motores de beneficios diferentes y "puede amortiguar una corrección centrada en IA".

Pese a ello, hay que tener en cuenta que al igual que la diversificación europea permite esquivar estos baches, también hace que sus bolsas se queden rezagadas cuando la tecnología lidera las subidas.

Con todo, los analistas explican que no es la primera vez que se cuestiona la narrativa de la IA en las bolsas y que tras los diferentes episodios de dudas se han seguido viendo nuevos compromisos de inversión, por lo que se muestran positivos con la tendencia tecnológica en general.