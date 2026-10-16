Dónde invertir en bolsa hoy: valores para aprovechar una reacción alcista

Puig Brands confirma la ruptura de la resistencia de los 18,72 euros con entrada en los 19,33 euros y stop loss situado en los 18,29 euros.

El Ibex 35 bajó un 0,28% hasta los 19.177,7 puntos y afronta hoy el ataque a resistencias en una jornada marcada por el vencimiento de futuros.

El Ibex 35 cerró la sesión de este jueves con una bajada del 0,28% hasta los 19.177,7 puntos y deja para la sesión de hoy, con el vencimiento del futuro del mes de octubre, el ataque a resistencias.

En Wall Street tuvimos una sesión de subidas en la que lo más destacable fue el comportamiento del Nasdaq 100 que salva de nuevo el cierre por encima de la media móvil de medio plazo.

En cualquier caso, pase lo que pase, siempre tenemos un conjunto de valores que lo están haciendo formidablemente bien y varios de ellos son dignos de estar en mi panel de control. Se encuentran en un momento técnico muy importante, además de tener a muchos inversores atentos a ellos. Por lo tanto, ¿dónde invertir?

- Inditex: El valor cierra en los 55,44 euros y estamos dentro desde los 54,34 euros. Modificamos nuestro stop loss inicial hasta los 53,58 euros.



- Iberdrola: El valor cierra en los 21,53 euros y estamos dentro desde los 21 euros. Mantenemos nuestro stop loss en los 20,75 euros en base a cierres.

- Puig Brands: El valor confirma la ruptura de los 18,72 euros y hemos entrado en los 19,33 euros. Mantenemos nuestro stop loss inicial en los 18,29 euros en base a cierres.



- Naturgy: El valor cierra en los 30,54 euros y estamos dentro desde los 30,74 euros. Mantenemos nuestro stop loss inicial en los 29,65 euros en base a cierres.