El Ibex firma su mejor semana en dos meses tras subir un 1,54% y recupera los 19.300 al sortear las tensiones por la IA y el crudo

El precio del petróleo sigue al alza con el Brent en 105,9 dólares por barril, mientras la inflación de la zona euro sube al 3,8%.

El mercado estadounidense muestra comportamiento mixto, con caídas en el Nasdaq por dudas sobre el sector de la inteligencia artificial y repuntes del crudo.

Acciona (+3,14%) y Acciona Energía (+3,18%) lideran las ganancias del selectivo madrileño, en una jornada donde Redeia fue el único valor en rojo.

El Ibex 35 registra su mejor semana desde agosto con un avance del 1,54%, situándose en los 19.326,3 puntos tras subir un 0,77% el viernes.

El Ibex 35 salda la semana en positivo. El selectivo español ha subido un 1,54% en el conjunto de las cinco últimas sesiones, lo que supone su mejor balance semanal desde principios de agosto.

Lo cierto es que la semana no ha tenido grandes sobresaltos para el índice nacional pese a las caídas que han generado las nuevas dudas por la IA en otros mercados.

El índice de la Bolsa de Madrid también ha despedido la última sesión antes del fin de semana en verde. En concreto, el Ibex ha subido un 0,77% este viernes, lo que le ha permitido cerrar en los 19.326,3 puntos.

Todos los valores del selectivo, menos Redeia, han cerrado la sesión en verde. Entre ellos, Acciona (+3,14%) y Acciona Energía (+3,18%) -su filial- han sido los que han liderado las ganancias este viernes.

Por detrás de ellas se han situado Telefónica (+2,71%), Merlin (+2,46%) y Ferrovial (+2,27%).

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En el lado opuesto, y a la cola de la tabla de compañías, ha terminado Redeia. Sus títulos han sido los únicos que han cerrado en rojo y han cedido un 0,2%.

Los números verdes del Ibex no han sido una excepción entre sus homólogos europeos. Los principales selectivos del Viejo Continente también han despedido la semana en positivo.

Europa y Wall Street

En concreto, el Dax alemán ha liderado las ganancias al subir un 0,95%. El FTSE Mib italiano ha subido un 0,87%; el FTSE 100 británico, un 0,35% y el Cac francés, un 0,28%.

Al otro lado del charco, en Wall Street, la sesión encarrilaba el mismo panorama que el del resto de la semana. A término de la sesión europea, el parqué neoyorquino cotizaba en signo mixto con los números rojos del Nasdaq y el S&P 500.

El selectivo tecnológico cedía un 1,05% al término de la sesión europea y a su caída se unía el S&P 500, que retrocedía un 0,39%. El Dow Jones se desmarcaba de los descensos y avanzaba un 0,22%.

La caída del Nasdaq responde a las dudas por la IA que han lastrado el rendimiento de los índices más expuestos a esta tecnología en la semana. De hecho, las bolsas asiáticas han sido de las más perjudicadas, con sesiones que han llegado a dejar caídas del 7% para índices como el Kospi surcoreano.

A estas presiones se les suman, una semana más, las derivadas del mercado energético. Los precios del petróleo siguen escalando de manera paulatina sin expectativas de que las tensiones en Oriente Próximo vayan a frenarse próximamente.

El Brent, el petróleo de referencia en Europa, cotizaba este viernes en los 105,9 dólares por barril. El crudo del mar del Norte ha avanzado algo más de un 1% en el conjunto de las últimas cinco sesiones y se anota su cuarta semana al alza.

Por su parte, el West Texas Intermediate (WTI), el petróleo de referencia en EEUU, también ha avanzado con fuerza esta semana. El crudo de Texas ha repuntado algo más de un 6% en las últimas cinco sesiones y cotiza ya a las puertas de los 98 dólares por barril, una cota que hace un mes que no alcanzaba.

El progresivo avance de los precios de la energía enfría la esperanza de que la inflación pueda moderarse. Y precisamente esta semana se conocían los últimos datos actualizados de los IPCs de septiembre de las grandes potencias.

Inflación y tipos

La inflación en la zona euro repuntó al 3,8% en el noveno mes del año según Eurostat, que confirma el dato adelantado hace dos semanas. Mismo resultado para España. El INE confirmaba esta semana que los precios al consumo del país subieron al 4,9% en septiembre, su nivel más alto desde principios de 2023.

En Estados Unidos los precios al consumo repuntaron un 3,7% en septiembre en términos interanuales, tres décimas más que el registro de agosto. Y pese a ello, Kevin Warsh presidente de la Reserva Federal (Fed) enfriaba este jueves las expectativas de que el banco central tenga que subir los tipos en su próxima reunión, la que se celebrará dentro de semana y media.

El guardián del dólar ha asegurado que desde el último encuentro de la institución monetaria -en el que se subieron las tasas 25 puntos básicos por primera vez desde 2023- "todo se ha ajustado a las expectativas" de la Fed.

Con todo, las declaraciones de Warsh han servido para levantar algo los ánimos entre los inversores. Y esto también se ha dejado sentir en el mercado de bonos, cuyas rentabilidades caían al son de las perspectivas de la institución monetaria, lo que aliviaba la presión para las bolsas.

Otros mercados

Entre el resto de mercados, y comenzando por el de los metales preciosos, el oro se ha mantenido bastante estable en la semana. El metal amarillo apenas ha cedido un 0,36% y cotizaba en los 4.200 dólares por onza.

La plata, en su contra, deja un rendimiento bastante débil en la semana. El metal precioso e industrial caía un 5,5% en la semana, hasta los 57,6 dólares por onza.

En cuanto a las divisas, el euro intenta escapar poco a poco de su depreciación y firma su primera semana al alza desde la primera de septiembre. La moneda común se cambia por 1,125 dólares.

En el frente cripto, el bitcoin -la principal criptomoneda del mercado- acumulaba una caída del 1,5% en la semana, que se suma al retroceso del 2% de la anterior. La cripto cotizaba en los 81.600 dólares.