Acerinox, Santander o ACS: las nuevas oportunidades dentro del Ibex 35 que deja un euro que ha caído un 3% en dos meses

Grifols y Amadeus también se benefician del dólar fuerte por su presencia internacional, aunque registran caídas bursátiles en el año.

Banco Santander, Acerinox y ACS destacan entre las firmas beneficiadas al generar gran parte de sus beneficios y ventas en Estados Unidos y América.

La caída de la divisa comunitaria favorece a las cotizadas del Ibex 35 cuyos ingresos dependen de mercados internacionales fuera de Europa.

El euro se ha devaluado más de un 3% en los últimos dos meses frente al dólar debido al deterioro económico europeo y tensiones en la deuda soberana.

El euro ha sufrido en las últimas semanas el desfavorable contexto que amenaza a las economías europeas. La moneda común se ha devaluado algo más de un 3% en los últimos dos meses, hasta tocar mínimos desde mayo de 2025.

Si a mediados de agosto un euro se cambiaba por 1,158 dólares, ahora lo hace por 1,12 billetes verdes. ¿Las razones? El deterioro de las perspectivas económicas europeas, las tensiones en los mercados de deuda soberana y la mayor fortaleza relativa al dólar, como señala Antonio Castelo, analista de mercado de iBroker.

Con todo, y aunque la depreciación de la divisa comunitaria deja un escenario desfavorable para el Viejo Continente -especialmente para sus consumidores e importadores- el nuevo contexto abre ventana de oportunidades en la renta variable.

En este sentido, y dentro del Ibex 35, las compañías más beneficiadas son, como apuntan los analistas de XTB, aquellas cuyo negocio depende más de la economía internacional que de la europea.

La razón es que, cuando el euro pierde valor frente a las monedas en las que generan sus beneficios, esos resultados valen más al trasladarlos a sus cuentas. Y en este punto, hay que prestar especial atención al volumen de negocio de las compañías fuera de Europa y a las divisas en las que generan el mismo.

Santander es una de las compañías más beneficiadas en este sentido. Como apuntan desde XTB, sus principales mercados americanos aportan cerca de la mitad del beneficio.

De hecho, en el primer trimestre, Estados Unidos, México, Brasil, Chile y Argentina generaron, de manera conjunta, 3.642 millones de euros de beneficio ordinario. La cifra supuso el 49,7% del resultado consolidado del grupo, es decir, la mitad de los 7.328 millones de beneficio neto que se anotó el banco.

Las opciones

Además, hay que tener en cuenta el rendimiento bursátil de la compañía en lo que va de año. En este aspecto, Santander -uno de los pesos pesados del Ibex 35- acumula una rentabilidad de casi el 20% en 2026.

Acerinox es otra de las compañías del selectivo español cuyo motor de beneficios está en EEUU. El valor industrial ha apostado de manera firme por la industria norteamericana e incluso se ha planteado sacar a bolsa su negocio estadounidense.

Y en plena debacle del euro, un dólar fuerte puede mejorar la conversión de sus ya positivos resultados, que convencieron a los inversores después de que la compañía escapara de las pérdidas y se anotara un beneficio de 77 millones de euros en el primer trimestre.

Asimismo, la trayectoria bursátil de la acerera en lo que llevamos de año también deja un buen sabor de boca. La compañía ha subido más de un 30% en el Ibex 35 en lo que va de 2026.

Otro de los valores a tener en cuenta en plena caída de la moneda común es ACS. Como apuntan los analistas de XTB, más del 80% de las ventas del grupo está fuera de Europa.

De hecho, la propia compañía destacó el papel de Turner -su filial estadounidense- como motor del negocio global en los resultados del primer semestre. Más de la mitad del beneficio neto ordinario de la compañía procedió de la misma, 143 millones de un total de 239.

El rendimiento de ACS en lo que va de año también es positivo. De momento, la compañía ha repuntado un 5,5% dentro del Ibex en 2026.

Hay otros valores dentro del índice español que también pueden beneficiarse de un euro débil, aunque hay que tener en cuenta que en lo que va de año su trayectoria bursátil es negativa.

Es el caso de Grifols. Tal y como apuntan los analistas de XTB, más de tres cuartas partes de sus ingresos se generan fuera de la UE.

En concreto, Estados Unidos y Canadá aportaron un 57% del total de ingresos de la compañía en el primer semestre del año, un total de 2.058 millones de euros.

Su internacionalización puede ayudar a mejorar las cuentas, aunque reducir deuda será clave para una compañía que en lo que va de 2026 ha retrocedido algo más de un 6% en la Bolsa de Madrid.

Por último, Amadeus. Los analistas de la plataforma de trading explican que el dólar puede ofrecer un alivio mientras se recupera el tráfico aéreo. Lo cierto es que las acciones de la compañía han cedido un 15% en lo que va de año, en parte lastradas por el golpe de la guerra en Irán al precio de los combustibles y el sector turístico.

Aunque la divisa por sí sola no compensa esta realidad, es cierto que su importancia sí que se ha dejado plasmar en las cuentas de la compañía.