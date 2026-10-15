Dónde invertir en bolsa hoy: valores para aprovechar una reacción alcista

El Ibex 35 cierra con una ligera subida del 0,07% hasta los 19.230,7 puntos, enfrentando una fuerte resistencia entre los 19.300 y 19.400 puntos.

El Ibex 35 cerró la sesión de este miércoles con una subida del 0,07% hasta los 19.230,7 puntos dejando patente la importante resistencia que existe entre los 19.300 y los 19.400 puntos.

En Wall Street tuvimos una sesión claramente correctiva en la que lo más destacable fue el soporte de la media móvil de medio plazo en el caso del S&P 500 y del Nasdaq 100 y los nuevos mínimos en el Russell 2000.

En cualquier caso, pase lo que pase, siempre tenemos un conjunto de valores que lo están haciendo formidablemente bien y varios de ellos son dignos de estar en mi panel de control. Se encuentran en un momento técnico muy importante, además de tener a muchos inversores atentos a ellos. Por lo tanto, ¿dónde invertir?

- Inditex: El valor ha cerrado por encima de los 54,20 euros por lo que hemos entrado en los 54,34 euros colocando un stop loss inicial en los 52,61 euros.



- Iberdrola: El valor cierra en los 21,71 euros y estamos dentro desde los 21 euros. Mantenemos nuestro stop loss en los 20,75 euros en base a cierres.

- Puig Brands: Vamos a estar atentos al valor para entrar si vemos que de cara al cierre confirma la ruptura de ayer en los 18,72 euros colocando un stop loss ante la pérdida de los 18,29 euros en base a cierres.



- Naturgy: El valor cierra en los 30,54 euros y estamos dentro desde los 30,74 euros. Mantenemos nuestro stop loss inicial en los 29,65 euros en base a cierres.