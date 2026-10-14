Dónde invertir en bolsa hoy: valores para aprovechar una reacción alcista

Seguimiento de posiciones: se mantiene la compra en Iberdrola tras entrar en 21 euros y se confirma la entrada en Naturgy a 30,74 euros.

El Ibex 35 cerró la sesión de este martes con una bajada del 0,39% hasta los 19.228 puntos y vuelve a constatar que la resistencia a batir para poder seguir con la reacción alcista se encuentra en los 19.400 puntos.

En Wall Street tuvimos una sesión correctiva en la que lo más destacable fue el rechazo de la reacción alcista en el Dow Jones que devolvió todo el rebote tras los resultados empresariales conocidos tras el cierre de la sesión.

En cualquier caso, pase lo que pase, siempre tenemos un conjunto de valores que lo están haciendo formidablemente bien y varios de ellos son dignos de estar en mi panel de control. Se encuentran en un momento técnico muy importante, además de tener a muchos inversores atentos a ellos. Por lo tanto, ¿dónde invertir?

- Inditex: Vamos a entrar en el valor si vemos que de cara al cierre se va a hacer con los 54,20 euros colocando un stop loss inicial en los 52,61 euros.



- Iberdrola: El valor cierra en los 21,56 euros y estamos dentro desde los 21 euros. Mantenemos nuestro stop loss en los 20,75 euros en base a cierres.

- ACS: Vamos a entrar atentos al valor para entrar si vemos que se hace con los 96,25 euros de cara al cierre de la sesión colocando un stop loss ante la pérdida de los 90,34 euros en base a cierres.



- Naturgy: El valor confirma la ruptura de los 30,16 euros y entramos en los 30,74 euros colocando un stop loss inicial en los 29,65 euros en base a cierres.