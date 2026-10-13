Puig Brands se acerca a la zona de máximos anuales en 18,66 euros para ampliar la reacción alcista

Se plantea una estrategia de compra si la cotización logra superar los 18,66 euros, fijando objetivos alcistas en los 19,02 y 19,92 euros por acción.

La estructura técnica refleja fortaleza tras formar una figura de vuelta en «V», respaldada por la acumulación de volumen y sus medias móviles ascendentes.

El consenso del mercado muestra un claro respaldo a la compañía, con un 70,8% de recomendaciones de compra y un precio objetivo medio situado en los 19,69 euros.

Las acciones de Puig Brands buscan superar la resistencia de los 18,66 euros para extender su reacción alcista hacia la zona de máximos anuales.

Las pérdidas en las bolsas mundiales se intensifican debido a las crecientes dudas sobre la rentabilidad de las inversiones en inteligencia artificial. En este escenario, los inversores permanecen atentos a la publicación de los datos de inflación en EEUU y al inicio de la temporada de resultados trimestrales, mientras que el precio del petróleo se mantiene en niveles elevados por la persistente tensión geopolítica en Oriente Próximo.

Por su parte, el Ibex 35 tiene todavía como tarea pendiente lograr un cierre por encima de los 19.300 puntos para tratar de extender su reacción alcista y buscar la siguiente zona de resistencia. Entre los valores que componen el selectivo español, destaca el comportamiento reciente de las acciones de Puig Brands.

A nivel fundamental, Puig Brands opera como un actor de gran peso en la industria global de la belleza y el lujo prémium (fragancias, maquillaje y cuidado de la piel), contando con marcas icónicas como Carolina Herrera, Paco Rabanne o Charlotte Tilbury.

La compañía presenta un sólido perfil de crecimiento (growth), respaldado por la resiliencia en la demanda de productos de perfumería de gama alta y por su expansión en mercados clave como Asia y Norteamérica.

En cuanto al consenso del mercado, las acciones de Puig Brands cuentan con 17 recomendaciones de compra y 7 de mantener, sin registrar ningún consejo de venta.

Estas cifras suponen que el 70,8% de los analistas aconseja comprar, mientras que el 29,2% sugiere mantener en cartera. Las estimaciones sitúan su precio objetivo medio en los 19,69 euros, lo que refleja un potencial de revalorización muy interesante desde el punto de vista de las valoraciones.

Teniendo en cuenta estas valoraciones y considerando que Puig es una de las compañías europeas mejor posicionadas en el segmento de la belleza, el valor muestra buenas perspectivas a largo plazo, una fortaleza fundamental que ya se está viendo reflejada en su gráfico técnico.

Para analizar su comportamiento técnico, debemos remontarnos a octubre de 2025, momento en el que los títulos de Puig Brands tocaron un suelo en los 12,52 euros por acción tras sufrir un duro castigo. Esta franja actuó como detonante para que los alcistas comenzaran a tomar posiciones de forma continua, permitiendo al valor avanzar en el corto, medio y largo plazo.

Evolución de las acciones de Puig Brands Eduardo Bolinches TradingView

A través de una sucesión de mínimos y máximos relativos crecientes, Puig ha ido escalando posiciones hasta situar su cotización por encima de sus tres medias móviles más representativas (corto, medio y largo plazo), las cuales mantienen una pendiente ascendente mostrando síntomas de una clara fortaleza técnica.

Inmerso en una fase de recuperación moderada durante las últimas semanas que ha tomado como apoyo la media móvil de 100 periodos tras un fuerte ajuste correctivo desde los máximos del ejercicio —alcanzados en la zona de los 18,66 euros—, el valor ha formado una figura de vuelta en «V» donde ya ha recuperado prácticamente el 100% de esta última caída.

Si nos fijamos en los indicadores adelantados, observamos niveles de sobrecompra bastante extremos, pero que se han venido manteniendo de forma constante desde finales del pasado mes de septiembre sin impedir que sus acciones continuaran avanzando con fuerza.

Respecto al volumen de negociación, se aprecia una fase de acumulación cerca de la zona de los 17,50 euros por acción, franja donde se observa un fuerte incremento de este volumen a la vez que el valor cruzaba al alza la media móvil de 50 sesiones.

Por lo tanto, nos encontramos ante un escenario de posible continuidad de las alzas si los títulos de Puig logran superar la barrera de los máximos del 1 de septiembre y cerrar por encima de los 18,66 euros.

Con esta estructura de precios sobre la mesa, se puede trazar una estrategia operativa en los títulos de Puig que pasará por esperar a que el valor logre dos cierres diarios consecutivos o uno semanal por encima de la zona de los 18,66 euros, lo cual permitirá introducir una orden de compra al generar una interesante señal de entrada a corto plazo.

El primero de los objetivos, si finalmente se dan las condiciones para implementar la estrategia, estará situado en los 19,02 euros, mientras que el segundo de los objetivos se ubicará en los 19,92 euros por acción, manteniendo así un potencial alcista importante desde el punto de vista técnico si logra batir esa franja clave.

En cuanto al control del riesgo, situaremos una orden de protección que se ejecutará si pierde la zona de los 18,30 euros en base a cierres. Finalmente, el tamaño de la posición deberá ser de, como máximo, un tercio del capital habitualmente asignado a un valor de estas características, debido precisamente a los altos niveles de sobrecompra que acumula el título.