Dónde invertir en bolsa hoy: valores para aprovechar una reacción alcista

En Iberdrola, tras entrar en los 21 euros y cerrar la sesión en 21,68 euros, se eleva el stop loss de protección hasta los 20,75 euros en base a cierres.

Wall Street experimentó una jornada de corrección con el S&P 500 sin alcanzar nuevos máximos históricos, justo antes de iniciarse la presentación de resultados del tercer trimestre.

El Ibex 35 subió un 1,33% hasta los 19.285,8 puntos, situando su resistencia clave para continuar la racha alcista en el nivel de los 19.300 puntos.

El Ibex 35 cerró la sesión de este lunes con una subida del 1,33% hasta los 19.285,8 puntos y constata que la resistencia a batir para poder seguir con la reacción alcista se encuentra en los 19.300 puntos.

En Wall Street tuvimos una sesión correctiva en la que el S&P 500 se quedó sin poder marcar nuevos máximos históricos en la víspera del inicio de la campaña de resultados del tercer trimestre.

En cualquier caso, pase lo que pase, siempre tenemos un conjunto de valores que lo están haciendo formidablemente bien y varios de ellos son dignos de estar en mi panel de control. Se encuentran en un momento técnico muy importante, además de tener a muchos inversores atentos a ellos. Por lo tanto, ¿dónde invertir?

- Inditex: Vamos a entrar en el valor si vemos que de cara al cierre se va a hacer con los 54,20 euros colocando un stop loss inicial en los 52,61 euros.



- Iberdrola: El valor cierra en los 21,68 euros y estamos dentro desde los 21 euros. Subimos nuestro stop loss inicial hasta los 20,75 euros en base a cierres.

- ACS: Vamos a entrar atentos al valor para entrar si vemos que se hace con los 96,25 euros de cara al cierre de la sesión colocando un stop loss ante la pérdida de los 90,34 euros en base a cierres.



- Naturgy: Vamos a estar atentos al valor para entrar si vemos que de cara al cierre confirma la ruptura de los 30,16 euros colocando un stop loss inicial en los 29,65 euros en base a cierres.