Dónde invertir en bolsa hoy: valores para aprovechar una reacción alcista

Seguimiento en Iberdrola: la posición compradora abierta en los 21 euros se mantiene con el stop loss inicial en los 20,35 euros al cierre.

El Ibex 35 cerró la sesión del pasado viernes con una subida del 0,55% hasta los 19.033,1 puntos anulando de esa manera la figura de una estrella del amanecer que le hubiese dado un mayor potencial de subidas. A pesar de ello, el mercado lo intentará de nuevo en el día de hoy.

En Wall Street tuvimos también sesión alcista entre la que destacó la cercanía en la que se quedó el S&P 500 de los recientes máximos históricos.

En cualquier caso, pase lo que pase, siempre tenemos un conjunto de valores que lo están haciendo formidablemente bien y varios de ellos son dignos de estar en mi panel de control. Se encuentran en un momento técnico muy importante, además de tener a muchos inversores atentos a ellos. Por lo tanto, ¿dónde invertir?

- Inditex: Vamos a entrar en el valor si vemos que de cara al cierre se va a hacer con los 54,20 euros colocando un stop loss inicial en los 52,61 euros.



- Iberdrola: El valor cierra en los 21,26 euros y estamos dentro desde los 21 euros. Mantenemos nuestro stop loss inicial en los 20,35 euros en base a cierres.

- ACS: Vamos a entrar atentos al valor para entrar si vemos que se hace con los 96,25 euros de cara al cierre de la sesión colocando un stop loss ante la pérdida de los 90,34 euros en base a cierres.



- Unicaja: Vamos a estar atentos al valor para entrar si vemos que de cara al cierre se hace con los 3,42 euros colocando un stop loss en los 3,30 euros en base a cierres.