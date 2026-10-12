El Ibex 35 sube más de un 1%, avista los 19.300 puntos y lidera entre los índices europeos

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LO ESENCIAL Las claves El Ibex 35 lidera las subidas en Europa al avanzar un 1,1% en la apertura y rozar los 19.300 puntos. El resto de bolsas europeas y los futuros de Wall Street cotizan en verde, mientras el petróleo cede terreno tras el anuncio de tregua energética entre Rusia y Ucrania. Los inversores siguen con cautela el inicio de las reuniones del FMI y el Banco Mundial en Bangkok, enfocadas en la IA, el mercado energético y la deuda pública. En el plano macroeconómico español, esta semana el INE publicará el dato definitivo del IPC de septiembre.

El Ibex 35 arrancaba la semana en positivo. El selectivo español subía un 1,1% en la apertura de este lunes, lo que le ha hecho impulsarse hasta los 19.267 puntos.

El resto del Viejo Continente, también empezaba con buen pie la semana. La mayoría de índices de referencia europeos arrancaban en positivo.

El FTSE 100 británico subía un 0,61%. El Cac francés repuntaba un 0,39%; el FTSE Mib italiano crecía un 0,84% y el Dax alemán se elevaba un 0,35%.

Los futuros de Wall Street anticipan una apertura en positivo pero sin grandes movimientos. Los del Dow Jones avanzaban un 0,25%; los del S&P 500, un 0,23% y los del Nasdaq 100, un 0,2%.

Los precios del petróleo no reseñan grandes movimientos pese al anuncio de tregua energética entre Rusia y Ucrania.

El Brent, el petróleo de referencia en Europa, cedía un 0,97%, hasta situarse en los 103,8 dólares por barril, por debajo de su reciente máximo histórico de 109,97 dólares.

Por su parte, el WTI (West Texas Intermediate) caía un 1,39%, hasta los 90,57 dólares por barril.

Reuniones mundiales

El mercado opera con cautela mientras los inversores mantienen la vista puesta en las reuniones anuales del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial que arrancaban este lunes en Bangkok (Tailandia) y se prolongarán hasta el próximo domingo.

Delegados de 191 países participarán en discusiones sobre temas como la inteligencia artificial (IA) en medio de la preocupación por la evolución de esta tecnología.

Kristalina Georgieva, directora del FMI, añadió que la fuerte inversión en infraestructura de IA mantiene el crecimiento global en torno al 3 %, a pesar de que la "inestabilidad en el mercado energético" sigue lastrando la economía.

Por otro lado, en estas reuniones se debatirá sobre la guerra en Oriente Medio y el crecimiento de la deuda pública.

Entre las variables macroeconómicas, se espera que el FMI presente entre este martes y miércoles sus perspectivas de crecimiento económico para cada país, además de los informes globales de estabilidad financiera y de monitoreo fiscal.

En el panorama nacional, el Instituto Nacional de Estadística (INE) dará a conocer el dato definitivo del IPC de septiembre este miércoles.

El dato preliminar situó la inflación en el 4,9% interanual y la subyacente en el 3,1%. La lectura adelantada de septiembre ya reflejaba un otoño con nuevas subidas de precios.