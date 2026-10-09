Dónde invertir en bolsa hoy: valores para aprovechar una reacción alcista

El Ibex 35 cerró la sesión del jueves con una bajada del 0,99% hasta los 18.928,9 puntos marcando un nuevo mínimo semanal y cerrando el hueco alcista que estaba pendiente de cierre del pasado 15 de junio.

En Wall Street tuvimos también sesión de correcciones en la que el Dow Jones fue el único índice que fue capaz de escapar de ellas y el Russell 2000 deja una figura de giro alcista importante.

En cualquier caso, pase lo que pase, siempre tenemos un conjunto de valores que lo están haciendo formidablemente bien y varios de ellos son dignos de estar en mi panel de control. Se encuentran en un momento técnico muy importante, además de tener a muchos inversores atentos a ellos. Por lo tanto, ¿dónde invertir?

- Inditex: Vamos a entrar en el valor si vemos que de cara al cierre se va a hacer con los 54,20 euros colocando un stop loss inicial en los 52,61 euros.



- Iberdrola: El valor cierra en los 21,11 euros y estamos dentro desde los 21 euros. Mantenemos nuestro stop loss inicial en los 20,35 euros en base a cierres.

- ACS: Vamos a entrar atentos al valor para entrar si vemos que se hace con los 96,25 euros de cara al cierre de la sesión colocando un stop loss ante la pérdida de los 90,34 euros en base a cierres.



- Unicaja: Vamos a estar atentos al valor para entrar si vemos que de cara al cierre se hace con los 3,42 euros colocando un stop loss en los 3,30 euros en base a cierres.