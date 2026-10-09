Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 se enfrentará a su resistencia de los 19.130 puntos para cerrar la semana
El selectivo español acumula una caída semanal del 0,82% a falta de lo que ocurra en la sesión de hoy.
LAS CLAVES
- La Bolsa española ha abierto la sesión de este viernes con una subida del 1,10 % y ha recuperado el nivel de los 19.100 puntos, después de que ayer cerrará en 18.928,9 tras caer el 0,99 %, lo que le llevó a mínimos de hace cuatro meses.
- El Ibex 35 suma 200 puntos, el 1,10 %, hasta los 19.130. En el año, acumula unas ganancias del 10,60 %.
- Las principales Bolsas europeas cotizaban con signo mixto en los compases iniciales de la jornada. Milán abría perdiendo un 0,6%, mientras que París y Londres subían un 0,9% y Francfort, un 0,7%.
- El Brent, el crudo de referencia en Europa, se toma un descanso tras las subidas de ayer, baja un 0,77 % y se sitúa ahora en los 103 dólares por barril.
- En el mercado de divisas, el euro inicia una nueva reacción alcista en su intento por despegarse de la zona de los 1,12 dólares por euro tras las recientes correcciones.
- El precio de la onza de oro tras recuperar el soporte de los 4.123 dólares ahora va a por los 4.200.
- El bitcóin no pudo contener el precio dentro del rango de lateralidad en el que estaba moviéndose y hoy intentará recuperarlo con la recuperación de los 83.000 dólares.
- ArcelorMittal y Cellnex son los valores que más avanzan en el IBEX, el 2,56 % y el 2,52 %, respectivamente; mientras que solamente caen dos compañías: Repsol, el 1,79 %, por los descensos del petróleo y el gas; y Telefónica, un 1,32 %.
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Así abre el Ibex 35
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La restricción de liquidez en la zona del euro centra la atención en la herramienta de repos del BCE
La volatilidad del mercado de bonos de la zona del euro ha renovado el debate sobre qué herramientas podrían mantener a los mercados funcionando en una crisis más amplia, y algunos analistas señalan las operaciones de recompra del BCE (bancos que obtienen efectivo mediante la promesa de garantías) como una fuente de liquidez de contingencia si las condiciones se endurecen. La operación principal de refinanciamiento (MRO) del BCE no fue diseñada como un servicio de crisis y su utilización ha sido baja porque el financiamiento de mercado suele ser más barato.
Aunque la liquidez del mercado sigue siendo amplia, los bancos pueden evitar la OPF debido al estigma; Los analistas aconsejan al BCE que considere reducir los costes de financiación de las MRO, como ha hecho el Banco de Inglaterra, para hacer la herramienta más atractiva y reducir ese estigma.
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Los bancos de la UE bajo escrutinio adicional por el riesgo de los bonos soberanos
El jefe de la Autoridad Bancaria Europea (ABE) dijo que los reguladores están llevando a cabo una revisión adicional de las carteras de bonos soberanos de los bancos por valor de billones de euros después de que los rendimientos en algunos países centrales de la zona del euro saltaron a máximos de varios años. Dijo que las exposiciones parecen permanecer dentro de límites manejables y que los mayores ingresos netos por intereses han compensado en gran medida las pérdidas de valor de mercado de los valores de las acciones de los bancos.
"Hasta ahora, no hemos visto a los bancos sufrir daños materiales por la situación actual y confiamos en que los reguladores estén tomando las medidas necesarias", añadió.
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Mi cartera de acciones para la sesión de hoy
Aquí tienen el detalle de mi cartera de acciones para la sesión de hoy.
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Apple reduce los pedidos de iPhone 18 Pro a medida que se suaviza la demanda
Fuentes de Nikkei dicen que Apple ha pedido a algunos proveedores que reduzcan la producción de componentes para los recién lanzados iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max después de que el aumento de los costos de los chips de almacenamiento forzó aumentos de precios que han frenado la demanda de los consumidores. Dos personas dijeron que los pedidos de piezas de octubre se redujeron al menos un 15% con respecto a los objetivos originales. Un ejecutivo estimó el recorte de octubre entre el 15% y el 20% para los dos modelos de gama alta.
La reducción de pedidos también puede reflejar el plan de lanzamiento escalonado de Apple: la compañía dio prioridad a tres modelos de alta gama este año, mientras que el iPhone 18 estándar y un nuevo iPhone Air están programados para su lanzamiento en primavera, y los componentes solo se necesitarán hacia fin de año para los envíos a principios de 2027. Un gerente de la cadena de suministro dijo que la demanda del segundo semestre ha sido más débil desde agosto en comparación con años anteriores.
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Las subastas del Tesoro de EE. UU. tuvieron un buen desempeño esta semana
Los analistas de ING Padhraic Garvey y Benjamin Schroeder dijeron en un informe que las subastas del Tesoro de EE. UU. esta semana fueron sólidas. Las subastas consecutivas de 10 y 30 años mostraron una fuerte demanda, lo que indica que los compradores están dispuestos a participar a los niveles de precios actuales.
Los bonos a 30 años atrajeron una fuerte demanda internacional y doméstica, con suscripciones cercanas a los precios del mercado secundario; la subasta de 10 años del día anterior tuvo un precio ligeramente superior a los niveles del mercado secundario.
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Niveles operativos de los valores del Ibex 35
Aquí tienen los niveles operativos de los valores que componen el selectivo español.
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PIMCO ve posible que la rentabilidad del bono estadounidense a 10 años alcance el 6%
La gestora advierte de que el encarecimiento del crudo, la inflación y la deuda pública incrementan el riesgo de que el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años alcance el 6% por primera vez desde el año 2000, alertando de que nuevas ventas forzarían la liquidación de posiciones en hedge funds y acentuarían la tensión en los tipos.
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Australia exigirá a los productores de GNL reservar hasta el 20% de su producción para el mercado nacional
El Gobierno australiano tramitará la próxima semana un proyecto de ley para su Plan de Reserva de Gas Nacional, fijando la proporción anual mediante una previsión de demanda a cinco años y sin exenciones previstas para los exportadores, lo que podría restringir la oferta internacional de gas natural licuado.
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Shell completa la evacuación de sus plataformas en el golfo de México ante el huracán Isaías
La petrolera evacúa las plataformas Appomattox, Mars, Ursa, Olympus y Vito mientras sigue la evolución del huracán para evaluar su impacto sobre sus activos y operaciones.
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Trump afirma que EE. UU. no atacará Irán antes de las elecciones de mitad de mandato
Donald Trump señala que Washington mantiene conversaciones productivas con Teherán y descarta un ataque antes del 3 de noviembre, mientras analistas advierten de que el riesgo de escalada localizada persiste y podría tensionar los precios del crudo y la inflación.
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CITIC Securities prevé que el petróleo siga caro y volátil
La firma advierte de que los riesgos para el suministro y transporte de crudo se han intensificado por la falta de avances en el diálogo entre Estados Unidos e Irán, los incidentes en el estrecho de Ormuz y la escalada entre Arabia Saudí y los hutíes, anticipando precios elevados y volátiles para lo que resta de 2026.
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Claves para la sesión de hoy