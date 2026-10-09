Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 se enfrentará a su resistencia de los 19.130 puntos para cerrar la semana

- La Bolsa española ha abierto la sesión de este viernes con una subida del 1,10 % y ha recuperado el nivel de los 19.100 puntos, después de que ayer cerrará en 18.928,9 tras caer el 0,99 %, lo que le llevó a mínimos de hace cuatro meses.

- El Ibex 35 suma 200 puntos, el 1,10 %, hasta los 19.130. En el año, acumula unas ganancias del 10,60 %.

- Las principales Bolsas europeas cotizaban con signo mixto en los compases iniciales de la jornada. Milán abría perdiendo un 0,6%, mientras que París y Londres subían un 0,9% y Francfort, un 0,7%.

- El Brent, el crudo de referencia en Europa, se toma un descanso tras las subidas de ayer, baja un 0,77 % y se sitúa ahora en los 103 dólares por barril.

- En el mercado de divisas, el euro inicia una nueva reacción alcista en su intento por despegarse de la zona de los 1,12 dólares por euro tras las recientes correcciones.

- El precio de la onza de oro tras recuperar el soporte de los 4.123 dólares ahora va a por los 4.200.

- El bitcóin no pudo contener el precio dentro del rango de lateralidad en el que estaba moviéndose y hoy intentará recuperarlo con la recuperación de los 83.000 dólares.

- ArcelorMittal y Cellnex son los valores que más avanzan en el IBEX, el 2,56 % y el 2,52 %, respectivamente; mientras que solamente caen dos compañías: Repsol, el 1,79 %, por los descensos del petróleo y el gas; y Telefónica, un 1,32 %.