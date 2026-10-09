Cellnex rebota con firmeza con el objetivo de superar la barrera técnica de los 23,25 euros

Los analistas fijan la primera resistencia clave de entrada en los 23,25 euros con un stop de protección que no debe perder los 21,80 euros.

Los fondos D. E. Shaw y AQR Capital Management acumulan una presión bajista declarada del 1,5% sobre el capital del grupo.

La compañía intenta consolidar un rebote técnico desde sus mínimos anuales de 21,84 euros impulsada por sus niveles extremos de sobreventa.

UBS impulsa las acciones de Cellnex tras elevar su recomendación de neutral a comprar con un nuevo precio objetivo de 71 euros.

Los inversores muestran un recelo evidente ante la escalada de los costes energéticos, la inestabilidad en los rendimientos de la deuda pública y los multimillonarios presupuestos de inversión que demanda la inteligencia artificial. A este delicado escenario global se le suma la compleja y tensionada coyuntura política y económica en Francia, un factor geopolítico que añade presión e incertidumbre al contexto europeo.

En el plano nacional, el Ibex 35 enfrentará en la sesión de hoy viernes la resistencia clave de los 19.130 puntos. La superación clara de este nivel técnico devolvería el optimismo al selectivo español en el corto plazo. Si miramos a su tabla de valores, destaca el comportamiento positivo que están intentando consolidar las acciones de Cellnex.

Por su parte, uno de los principales catalizadores que está impulsando la cotización de Cellnex es que la firma de análisis UBS ha elevado su recomendación desde «neutral» hasta «comprar», incrementando asimismo su precio objetivo desde los 61 hasta los 71 euros por acción. Un ajuste de valoración muy favorable que impulsa el apetito comprador sobre el título.

Volviendo a Cellnex, la compañía cotiza a unos niveles donde el potencial de recuperación puede resultar significativo si el mercado reacciona a su elevada sobreventa. Sin embargo, el valor se enfrenta a un notable obstáculo en su estructura accionarial: la presión de los inversores bajistas.

En las últimas sesiones se ha conocido que el fondo de cobertura D. E. Shaw incrementó su posición corta sobre Cellnex hasta alcanzar el 1% del capital en circulación. Esta apuesta bajista podría comenzar a cerrarse, al menos en parte, si el precio empieza a dar muestras de fortaleza.

A esta posición se le suma la de AQR Capital Management, que mantiene otro 0,5% del capital vendido a corto. En conjunto, ambos inversores institucionales acumulan una posición corta declarada del 1,5% sobre la compañía.

Si analizamos los títulos de Cellnex desde el punto de vista del análisis técnico, nos encontramos ante un gráfico marcadamente bajista, caracterizado por una clara sucesión de máximos y mínimos decrecientes que se aprecia incluso en los marcos temporales de largo plazo.

Tras haber alcanzado la zona de los 32,24 euros por acción, el título inició una fase correctiva severa dentro de una tendencia bajista principal que ha llevado a perder más del 28% de su capitalización bursátil desde dichos máximos.

Durante este trayecto descendente, la cotización ha ido perforando a la baja soportes relevantes, como la zona de los 27,30 euros, situándose de forma progresiva por debajo de sus tres medias móviles más representativas: la de corto (20 sesiones), medio (50 sesiones) y largo plazo (200 sesiones). En las semanas recientes, la presión vendedora perforó la barrera psicológica de los 25 euros y, posteriormente, el soporte de los 24 euros.

Evolución de las acciones de Cellnex Eduardo Bolinches TradingView

Esta aceleración del movimiento culminó el pasado jueves 1 de octubre con la marcación de mínimos anuales en la zona de los 21,84 euros por título.

Para contextualizar la relevancia de estos mínimos anuales, es necesario remontarse prácticamente al ejercicio 2019. Desde este nivel de soporte crítico, Cellnex intenta reestructurarse para construir un rebote técnico que podría cobrar cierta envergadura.

Teniendo en cuenta el abultado volumen de posiciones cortas que acumula la compañía, un movimiento alcista inicial podría desencadenar un proceso de "short squeeze" o cierre precipitado de cortos. Este fenómeno impulsaría con fuerza la cotización, apoyado además en los extremos niveles de sobreventa que registran los indicadores osciladores (como el RSI y el Estocástico) tanto en el corto como en el medio y largo plazo.

En un entorno correctivo general como el actual, la selección de activos para trazar estrategias alcistas exige centrarse en valores altamente sobrevendidos y que acumulen severos castigos previos, dado que son los que ofrecen una mayor probabilidad estadística de experimentar un rebote técnico de importancia.

Desde el punto de vista de la gestión de riesgos, si ya se mantienen acciones de Cellnex en cartera, es crucial establecer una protección estricta: no debería permitirse que el valor pierda la zona de los 21,80 euros. Una ruptura a la baja de este nivel reanudaría la fase de ajuste, dando pie a que los fondos bajistas incrementen de nuevo sus posiciones vendidas.

Para aquellos inversores que busquen una oportunidad de compra, la primera zona de resistencia intermedia se sitúa en los 23,25 euros. Será la superación confirmada de esta cota la que active una pauta formal de entrada en el valor, buscando la continuidad del rebote técnico hacia un primer objetivo alcista situado en la zona de los 24,00 euros por acción.

Si el ímpetu comprador se mantiene tras rebasar ese nivel, el título no encontraría resistencias de relevancia hasta la franja de los 24,75 euros por acción, nivel que se fijaría como segundo objetivo táctico.

En conclusión, Cellnex muestra señales técnicas de estar preparada para iniciar un rebote de cierta importancia. No obstante, la confirmación definitiva dependerá de la actuación de los inversores bajistas y del progresivo cierre de sus posiciones.

Cualquier noticia o catalizador positivo sobre el valor podría desencadenar la entrada de capital comprador fresco, atraído por un activo fuertemente castigado que puede actuar como receptor de trasvase de liquidez procedente de otros sectores en fase de ajuste.

En todo caso, si se cumplen las condiciones óptimas para ejecutar esta estrategia alcista —es decir, una confirmación de la superación de los 23,25 euros mediante dos cierres diarios consecutivos o uno semanal—. La orden de protección se situará a no más de un 3,5% desde el precio de entrada y el tamaño de la posición no superará un tercio de la asignación de capital habitual para un valor de estas características.