Dónde invertir en bolsa hoy: valores para aprovechar una reacción alcista

ACS sería comprable al superar 96,25 euros y Unicaja al rebasar 3,42 euros al cierre; sus niveles de protección se sitúan en 90,34 y 3,30 euros, respectivamente.

El Ibex 35 cayó un 1,68% hasta los 19.118 puntos, regresando a su rango lateral previo y amenazando el nivel de 19.000 puntos.

El Ibex 35 cerró la sesión del miércoles con una bajada del 1,68% hasta los 19.118 puntos volviendo con ellos a la zona de lateralidad previo y amenazando ahora con perder los 19.000 puntos.

En Wall Street tuvimos también sesión de correcciones en donde el Russell 2000 marca nuevos mínimos en base a cierres mientras que el S&P 500 y el Nasdaq 100 se mantienen cerca de sus recientes máximos históricos.

En cualquier caso, pase lo que pase, siempre tenemos un conjunto de valores que lo están haciendo formidablemente bien y varios de ellos son dignos de estar en mi panel de control. Se encuentran en un momento técnico muy importante, además de tener a muchos inversores atentos a ellos. Por lo tanto, ¿dónde invertir?

- Inditex: Vamos a entrar en el valor si vemos que de cara al cierre se va a hacer con los 54,20 euros colocando un stop loss inicial en los 52,61 euros.



- Iberdrola: El valor cierra en los 20,93 euros y estamos dentro desde los 21 euros. Mantenemos nuestro stop loss inicial en los 20,35 euros en base a cierres.

- ACS: Vamos a entrar atentos al valor para entrar si vemos que se hace con los 96,25 euros de cara al cierre de la sesión colocando un stop loss ante la pérdida de los 90,34 euros en base a cierres.



- Unicaja: Vamos a estar atentos al valor para entrar si vemos que de cara al cierre se hace con los 3,42 euros colocando un stop loss en los 3,30 euros en base a cierres.