BBVA: el riesgo de ampliar la corrección técnica aumentará si pierde la zona crítica de los 23 euros

La recuperación de 24,30 euros devolvería al valor a su rango lateral previo y generaría una nueva señal de compra; mientras tanto, el análisis recomienda mantener posiciones existentes.

El soporte decisivo está en 23,10 euros; una pérdida de los 23 euros al cierre diario abriría la puerta a descensos hacia 21,90 euros, casi un 5% adicional.

La cotización ha iniciado una corrección tras marcar máximos históricos cerca de 25,50 euros, perdiendo el soporte de 24,30 euros y la media de 50 periodos.

BBVA mantiene una tendencia alcista de fondo, apoyada en sólidos resultados y en su posición destacada en la transformación bancaria impulsada por inteligencia artificial.

El incremento en los rendimientos de los bonos globales y el encarecimiento del petróleo —impulsados por el riesgo de cortes de suministro en Oriente Próximo y posibles disrupciones en el Golfo de EEUU— están reavivando el temor a la inflación. Esta situación presiona a la baja a los mercados de renta variable, alejando a las bolsas de sus máximos históricos.

En este contexto macroeconómico hostil, el Ibex 35 cerró la sesión del miércoles con una severa caída del 1,68% hasta los 19.118 puntos, regresando a la zona de lateralidad previa e interrumpiendo su inercia positiva.

Actualmente, el selectivo de la bolsa española comienza a poner a prueba el nivel psicológico de los 19.000 puntos, aunque habrá que esperar a la confirmación en precios de cierre diario para comprobar el impacto real del movimiento.

Si analizamos los componentes del índice, destaca el comportamiento de las acciones de BBVA. La entidad financiera cuenta con un catalizador fundamental positivo que el mercado parece ignorar por el momento: Deutsche Bank sitúa a BBVA a la cabeza de la transformación bancaria global impulsada por inteligencia artificial.

Esta posición de vanguardia tecnológica se apoya en una cuenta de resultados sólida y en un beneficio neto que crece ejercicio tras ejercicio. Gracias a estos fundamentales, la entidad se mantiene como una opción de inversión consistente dentro del sector bancario europeo para horizontes de largo plazo.

Desde la perspectiva del análisis técnico, el valor conserva una estructura de fondo impecable. Los títulos de BBVA mantienen una tendencia alcista de fondo caracterizada por una sucesión de mínimos y máximos relativos crecientes, movimiento iniciado en diciembre de 2024 desde la zona de los 8,25 euros por acción.

Desde dicho suelo de mercado es posible trazar una directriz alcista principal que ha guiado con precisión la cotización durante todo este tiempo.

Dentro de este impulso estructural, el gráfico refleja una severa corrección sufrida durante el primer trimestre del ejercicio. En aquel movimiento, el título retrocedió desde la zona de los 21,00 euros hasta los 16,80 euros, dejándose más de un 23% de su capitalización bursátil en un breve lapso temporal.

Evolución de las acciones de BBVA Eduardo Bolinches TradingView

Sin embargo, la corriente compradora reaccionó con contundencia anulando ese tramo bajista en pocas semanas y permitiendo que BBVA reanudara su inercia alcista dominante hacia nuevos máximos.

Esta fortaleza culminó a partir del mes de septiembre con la consecución de máximos históricos en la zona de los 25,50 euros por acción. A partir de ese nivel se apreció un agotamiento de la presión compradora y el inicio de un proceso de consolidación lateral que se prolongó casi dos meses entre los 24,30 euros y la zona de máximos.

Ante la incapacidad de los alcistas para dar continuidad a la subida, el título ha cedido a la presión vendedora iniciando una fase correctiva en las últimas sesiones.

Este movimiento de ajuste ha dejado abierto un hueco bajista pendiente de cerrar en la zona de los 24,81 euros. La profundidad de las ventas ha llevado a la cotización a situarse por debajo de su media móvil de 50 periodos y a perder el soporte horizontal crítico de los 24,30 euros.

Aunque la tendencia primaria de fondo sigue siendo alcista, la dinámica de muy corto plazo exige máxima cautela. El valor está poniendo en riesgo el siguiente soporte clave situado en los 23,10 euros, nivel que coincide con el paso tangencial de la media móvil de 100 periodos, llamada a actuar como contención del impulso vendedor.

Nos encontramos, por tanto, en un punto de inflexión decisivo. La pérdida definitiva de la zona de los 23,00 euros en cierre diario confirmaría la extensión de la corrección hacia el siguiente soporte estructural en los 21,90 euros. Esto supondría un retroceso adicional de casi el 5% desde las cotizaciones actuales.

La debilidad añadida de su índice de referencia, el Ibex 35, que cotiza perdiendo la cota de los 19.000 puntos, eleva drásticamente las probabilidades de que BBVA extienda la corrección si no se reacciona con rapidez.

Para dar por neutralizado el peligro de corto plazo, resulta indispensable que el título respete y mantenga la zona de los 23,10 euros. Aunque los indicadores muestran niveles significativos de sobreventa, el incremento de volumen de contratación durante la ruptura de soportes insinúa la presencia de una fase de distribución.

En caso de registrarse la esperada reacción alcista desde estos niveles, la recomendación técnica aconseja únicamente mantener posiciones existentes.

Para generar una nueva señal clara de compra o incorporación de capital, el valor debe volver al rango lateral previo recuperando de forma decidida los 24,30 euros.