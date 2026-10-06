Dónde invertir en bolsa hoy: valores para aprovechar un rebote tras las recientes correcciones

El Ibex 35 cerró la sesión del lunes con una subida del 1,12% hasta los 19.299,7 puntos, pero fue insuficiente para poder hablar de la ruptura por la parte superior del rango de contratación del pasado jueves, que es la clave para construir una buena reacción.

En Wall Street tuvimos también una reacción alcista aunque continúa la gran diferencia entre el Nasdaq 100, que continúa marcando nuevos máximos históricos y el resto de índices que están muy alejados de ellos con la excepción del S&P 500.

En cualquier caso, pase lo que pase, siempre tenemos un conjunto de valores que lo están haciendo formidablemente bien y varios de ellos son dignos de estar en mi panel de control. Se encuentran en un momento técnico muy importante, además de tener a muchos inversores atentos a ellos. Por lo tanto, ¿dónde invertir?

- Inditex: Vamos a entrar en el valor si vemos que de cara al cierre se va a hacer con los 54,20 euros colocando un stop loss inicial en los 52,61 euros.



- Iberdrola: El valor se hace con los 20,87 euros y entramos en los 21 euros con la colocación de un stop loss en los 20,35 euros en base a cierres.

- ACS: Vamos a entrar atentos al valor para entrar si vemos que se hace con los 96,25 euros de cara al cierre de la sesión colocando un stop loss ante la pérdida de los 90,34 euros en base a cierres.



- Unicaja: Vamos a estar atentos al valor para entrar si vemos que de cara al cierre se hace con los 3,42 euros colocando un stop loss en los 3,30 euros en base a cierres.