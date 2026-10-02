Dónde invertir en bolsa hoy: valores para aprovechar un rebote tras las recientes correcciones

Repsol se mantiene en cartera desde 29,76 euros, con stop en 29,50; Unicaja sería comprable al cierre por encima de 3,68 euros, con stop en 3,45.

Inditex e Iberdrola son opciones de entrada si superan en cierre los 54,20 y 20,87 euros, respectivamente, con stops en 52,61 y 20,35 euros.

El Ibex 35 cayó un 2,17% hasta los 19.005,3 puntos y rompió por debajo el rango en el que cotizaba, por lo que necesita reaccionar para evitar más descensos.

El Ibex 35 cerró la sesión de este jueves con una caída del 2,17% hasta los 19.005,3 puntos dejando de manera contundente la ruptura inferior del rango en el que se encontraba y ahora necesitamos reaccionar al alza para evitar la continuidad de las caídas buscando el cierre de los huecos pendientes de cierre de mediados de junio.

En Wall Street se logran frenar las caídas aunque con una sesión muy volátil y de la que optan por la continuidad de la reacción alcista en la sesión de hoy.

En cualquier caso, pase lo que pase, siempre tenemos un conjunto de valores que lo están haciendo formidablemente bien y varios de ellos son dignos de estar en mi panel de control. Se encuentran en un momento técnico muy importante, además de tener a muchos inversores atentos a ellos. Por lo tanto, ¿dónde invertir?

- Inditex: Vamos a entrar en el valor si vemos que de cara al cierre se va a hacer con los 54,20 euros colocando un stop loss inicial en los 52,61 euros.



- Iberdrola: Vamos a vigilar los 20,87 euros como nivel de entrada en base a cierres con la colocación de un stop loss en los 20,35 euros en base a cierres.

- Repsol: El valor cierra en los 29,81 euros y estamos comprados desde los 29,76 euros. Mantenemos nuestro stop loss en los 29,50 euros en base a cierres.



- Unicaja: Vamos a estar atentos al valor para entrar si vemos que de cara al cierre se hace con los 3,68 euros colocando un stop loss en los 3,45 euros en base a cierres.