Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 necesita reconquistar los 19.100 puntos para evitar ver el siguiente soporte de los 18.500

- El Ibex 35 cerró la sesión de este jueves con una caída del 2,17% hasta los 19.005,3 puntos, dejando de manera contundente la ruptura inferior del rango en el que se encontraba y ahora necesitamos reaccionar al alza para evitar la continuidad de las caídas buscando el cierre de los huecos pendientes de cierre de mediados de junio.

- En Wall Street se logran frenar las caídas aunque con una sesión muy volátil y de la que optan por la continuidad de la reacción alcista en la sesión de hoy.

- El precio del petróleo Brent corrige tímidamente tras las subidas de ayer y se coloca en los 102 dólares por barril.

- En el mercado de divisas, el euro continúa con su debilidad ante el dólar y marca nuevos mínimos por debajo de los 1,1232 dólares por euro.

- El precio de la onza de oro intenta continuar con la reacción ante el soporte de los 4.123 dólares y pelea por reconquistar los 4.200 dólares.

- El bitcóin aumenta la velocidad de la reacción alcista desde el soporte de los 82.400 dólares y ya se coloca muy cerca de los 87.000 dólares.