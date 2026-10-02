Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 necesita reconquistar los 19.100 puntos para evitar ver el siguiente soporte de los 18.500
Si vemos nuevos mínimos el riesgo de acabar viendo un testeo a la media móvil que pasa por los 18.504 puntos se disparará.
LAS CLAVES
- El Ibex 35 cerró la sesión de este jueves con una caída del 2,17% hasta los 19.005,3 puntos, dejando de manera contundente la ruptura inferior del rango en el que se encontraba y ahora necesitamos reaccionar al alza para evitar la continuidad de las caídas buscando el cierre de los huecos pendientes de cierre de mediados de junio.
- En Wall Street se logran frenar las caídas aunque con una sesión muy volátil y de la que optan por la continuidad de la reacción alcista en la sesión de hoy.
- El precio del petróleo Brent corrige tímidamente tras las subidas de ayer y se coloca en los 102 dólares por barril.
- En el mercado de divisas, el euro continúa con su debilidad ante el dólar y marca nuevos mínimos por debajo de los 1,1232 dólares por euro.
- El precio de la onza de oro intenta continuar con la reacción ante el soporte de los 4.123 dólares y pelea por reconquistar los 4.200 dólares.
- El bitcóin aumenta la velocidad de la reacción alcista desde el soporte de los 82.400 dólares y ya se coloca muy cerca de los 87.000 dólares.
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Mi cartera de acciones para la sesión de hoy
Aquí tienen el detalle de mi cartera de acciones para la sesión de hoy.
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Zhoushan completa el primer abastecimiento de GNL de buque a buque
Las autoridades marítimas de Zhejiang informan que el buque de abastecimiento de GNL Haiyang Shiyou 302 de la sucursal Zhoushan de CNOOC Zhejiang New Energy entregó 3. 990 metros cúbicos de GNL consolidado como combustible al CMA CGM PALMYRE en el atracadero 5 de la terminal Dapukou en la área portuaria de Jintang, Zhoushan.
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Niveles operativos de los valores del Ibex 35
Aquí tienen los niveles operativos de los valores que componen el selectivo español.
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Trump insta al Senado a aprobar un proyecto de ley permanente sobre el horario de verano
Trump publicó en las redes sociales instando al Senado a aprobar la Ley de Protección al Sol para hacer permanente el horario de verano. La Cámara de Representantes aprobó el proyecto de ley el 14 de julio de 2026 por 308-117 con respaldo bipartidista. La medida ahora espera la acción del Senado.
El senador de Arkansas Tom Cotton está bloqueando el proyecto de ley por razones no especificadas.
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Bessent ha discutido las reformas de Irán con el ministro de Relaciones Exteriores iraquí
El Tesoro de los Estados Unidos ha dicho que el Secretario del Tesoro Bessent se reunió con el Ministro de Relaciones Exteriores iraquí Fuad Hussein en el día de ayer.
Bessent expuso las expectativas de Estados Unidos para la agenda de reformas del primer ministro Ali Zaidi y mantuvo conversaciones francas sobre las peregrinaciones chiítas a Nayaf, los esfuerzos de Estados Unidos para utilizar el "aislamiento económico" para bloquear la actividad terrorista del régimen iraní y el progreso de Irak en el desarme de las milicias iraníes.
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Nomura prevé dos subidas de tipos del Banco de Corea pese a la debilidad interna
El economista de Nomura Jeong Woo Park afirmó que el fuerte aumento de las exportaciones coreanas de chips aún no se ha traducido en mayores salarios, consumo o inflación de servicios. La debilidad del mercado laboral y del consumo limita, a su juicio, los efectos de contagio sobre la economía.
Park mantiene su previsión de dos subidas de 25 puntos básicos, probablemente en noviembre de 2026 y febrero de 2027, que llevarían la tasa al 3,50%. Considera que superar ese nivel requeriría señales de contagio exportador y una presión inflacionaria interna sostenida.
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Amazon planea transferir chips de IA de Nvidia por 8.000 millones de dólares a un vehículo de inversión
Amazon prevé transferir a un vehículo de propósito especial chips Nvidia Grace Blackwell desplegados en centros de datos de Estados Unidos y arrendarlos de nuevo, según el Financial Times. El vehículo emitiría bonos a inversores externos. La operación busca sacar esos activos del balance de Amazon.
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Broadcom busca 60.000 millones de dólares para financiar chips e infraestructura de IA
Broadcom habría iniciado la captación de unos 60.000 millones de dólares en deuda para financiar chips e infraestructura de inteligencia artificial para empresas como Anthropic, según personas familiarizadas con el asunto citadas en el informe. El plan incluiría 42.000 millones en deuda sénior garantizada y un tramo subordinado de 18.000 millones liderado por Blackstone.
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Claves para la sesión de hoy