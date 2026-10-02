Anthropic planea salir a bolsa antes del 26 de noviembre

Los inversores valoran Anthropic entre 1,8 y 2 billones de dólares, y la empresa aspira a igualar o superar el volumen de la salida a bolsa de SpaceX.

La operación se aplazó por las dudas sobre el rápido avance y la seguridad de la IA, riesgos que la propia compañía incluyó en su folleto de salida a bolsa.

Si el calendario se retrasa, la creadora de Claude espera ejecutar su estreno bursátil antes de que termine el año.

Anthropic prevé iniciar la comercialización formal de su salida a bolsa la próxima semana y debutar en Wall Street antes del Día de Acción de Gracias, el 26 de noviembre.

Anthropic tiene previsto salir a bolsa a mediados de noviembre. Así lo señala Bloomberg, citando a fuentes cercanas a la compañía, después de que el fabricante de modelos de inteligencia artificial retrasara sus planes de cotización en medio de la oleada de dudas por el veloz desarrollo de la IA y sus consecuencias.

Según el medio, la empresa creadora de Claude podría iniciar la comercialización formal de su salida a bolsa la próxima semana. Esto le permitiría comenzar a cotizar en Wall Street antes del Día de Acción de Gracias.

La fecha es significativa porque en los días previos a esta festividad, que se celebra el 26 de noviembre, la actividad de negociación suele paralizarse.

Aunque Anthropic no cumpliera con estos plazos, se espera que la compañía ejecute su debut bursátil antes de que acabe el año.

Todo después de que su estreno en el parqué se retrasase por la oleada de dudas sobre la velocidad a la que se está desarrollando la IA, que empezó a raíz de que algunos programadores de IA advirtiesen de que la tecnología "puede acabar con nosotros" y que emplazó a frenar su desarrollo. Un riesgo que la misma compañía incluyó en su folleto de salida a bolsa.

Con todo, y como informa el medio, las deliberaciones siguen en curso y el calendario podría seguir variando.

Anthropic, en ascenso durante gran parte de este año, se enfrenta ahora a una renovada competencia por parte de empresas como OpenAI, que ha ganado impulso en sus ventas en los últimos meses.

Dudas por la IA

Estas compañías se encuentran en el centro de un creciente debate público sobre la seguridad de la IA tras una serie de incidentes de piratería informática de gran repercusión. Y esto también ha aumentado la preocupación por el posible impacto en el debut en bolsa de Anthropic.

De hecho, el director ejecutivo de la compañía, Dario Amodei, publicó un artículo en su página web personal en el que defendía que debe frenarse la velocidad a la que avanzan los nuevos modelos de IA.

Por su parte, OpenAI, principal rival de Anthropic, ha pospuesto sus planes de salida a bolsa. Su director ejecutivo, Sam Altman, ha argumentado que no sería aconsejable salir a bolsa en este momento

Esta preocupación no parece haber desanimado a los posibles inversores, que consideran que una valoración justa para Anthropic se sitúa entre los 1,8 y los 2 billones de dólares.

La empresa espera igualar o superar el volumen de la salida a bolsa de SpaceX, según ha informado también Bloomberg.