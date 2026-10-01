Dónde invertir en bolsa hoy: valores para aprovechar un rebote tras las recientes correcciones

El Ibex 35 cerró la sesión de este miércoles con una caída del 0,47% hasta los 19.426,2 puntos y cerramos por primera vez desde el pasado mes de julio por debajo de los 19.500 puntos.

En Wall Street también tuvimos una sesión mixta como la anterior con un Nasdaq tecnológico sacando pecho al conseguir cerrar en positivo mientras que el resto de índices cerraban en negativo con nuevos mínimos para el Dow Jones y el Russell 2000.

En cualquier caso, pase lo que pase, siempre tenemos un conjunto de valores que lo están haciendo formidablemente bien y varios de ellos son dignos de estar en mi panel de control. Se encuentran en un momento técnico muy importante, además de tener a muchos inversores atentos a ellos. Por lo tanto, ¿dónde invertir?

- Inditex: Vamos a entrar en el valor si vemos que de cara al cierre se va a hacer con los 54,20 euros colocando un stop loss inicial en los 52,61 euros.



- BBVA: El valor cierra en los 24,81 euros y estamos comprados desde los 23,20 euros. Mantenemos nuestro stop loss en los 24,32 euros en base a cierres.



- Repsol: El valor cierra en los 29,93 euros y estamos comprados desde los 29,76 euros. Mantenemos nuestro stop loss en los 29,50 euros en base a cierres.



- Unicaja: Vamos a estar atentos al valor para entrar si vemos que de cara al cierre se hace con los 3,68 euros colocando un stop loss en los 3,45 euros en base a cierres.