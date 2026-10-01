Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 corre el riesgo de confirmar la pérdida de los 19.500 puntos
Tras tres semanas de lateralidad, el selectivo español opta por la ruptura por la parte inferior.
LAS CLAVES
- El Ibex 35 cerró la sesión de este miércoles con una caída del 0,47% hasta los 19.426,2 puntos y cerramos por primera vez desde el pasado mes de julio por debajo de los 19.500 puntos.
- En Wall Street también tuvimos una sesión mixta como la anterior con un Nasdaq tecnológico sacando pecho al conseguir cerrar en positivo mientras que el resto de índices cerraban en negativo con nuevos mínimos para el Dow Jones y el Russell 2000.
- El precio del petróleo Brent aguanta en la parte alta del rango con un precio cercano a los 97 dólares por barril.
- El interés del bono estadounidense a 30 años alcanza ya el 5,62% y el papel de EEUU a 10 años supera el 5,27%, nuevos máximos desde 2002. En España, la rentabilidad del bono a 10 años supera el 4,14%.
- En el mercado de divisas, el euro continúa con su debilidad ante el dólar y marca nuevos mínimos por debajo de los 1,1320 dólares por euro.
- El precio de la onza de oro intenta continuar con la reacción ante el soporte de los 4.123 dólares y pelea por reconquistar los 4.200 dólares.
- El bitcóin intenta aumentar la reacción alcista desde el soporte de los 82.400 dólares.
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El aumento de los rendimientos a largo plazo intensifica la competencia de financiación
El analista senior de Swissquote, Ipek Ozkardeskaia, dice que el aumento de los rendimientos de los bonos a largo plazo está aumentando la competencia por los fondos. Con los niveles de rendimiento actuales, algunos inversores están recurriendo a activos más seguros, comprando bonos del Tesoro estadounidense.
Partiendo de un rendimiento inicial de aproximadamente el 5,3%, los resultados a un año son asimétricos: los ingresos por cupones compensarían las pérdidas por ajuste a precios de mercado hasta que los rendimientos alcancen aproximadamente el 6,1%. Un aumento de 100 puntos básicos en los rendimientos implicaría una pérdida total de alrededor del 1,5% mientras que una caída de 100 puntos básicos, incluidos los ingresos por cupones, podría producir rentabilidades cercanas al 13%.
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Niveles operativos de los valores del Ibex 35
Aquí tienen los niveles operativos de los valores que componen el selectivo español.
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Las refinerías indias fletan buques para cargar crudo en el Golfo Pérsico
Las refinerías indias comenzaron a alquilar petroleros para transitar por el estrecho de Ormuz y cargar crudo en el Golfo Pérsico, en lugar de depender de productores y comerciantes de la región para asumir el riesgo del viaje. Licitaciones recientes muestran compras de crudo iraquí por parte de Indian Oil Corporation, Reliance Industries y HPCL-Mittal Energy.
Indian Oil compra alrededor de 2 millones de barriles para entrega en octubre.
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MOL obtiene más aprobación de EE. UU. para negociar la compra de NIS
La petrolera y gasista húngara MOL dijo que recibió una aprobación adicional de Estados Unidos para continuar las negociaciones destinadas a adquirir una participación mayoritaria en la serbia Naftna Industrija Srbije (NIS).
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China registra 1,04 millones de toneladas adicionales de litio en Sichuan
Una nueva presentación de reservas minerales ante el Ministerio de Recursos Naturales registra 1,0468 millones de toneladas adicionales de carbonato de litio equivalente en el yacimiento de Jiada, en el oeste de Sichuan, lo que eleva el total registrado a 2,5310 millones de toneladas. La presentación cifra en 33.523 millones de toneladas el mineral, con 423.800 toneladas de Li2O y una ley media del 1,26%.
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Pakistán negocia con Irán el paso seguro de cargamentos de GNL por Ormuz, según fuentes
Pakistán está negociando con Irán para garantizar el paso seguro de los envíos de gas natural licuado por el estrecho de Ormuz. El avance podría afectar a los precios del Brent y el WTI.
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Claves para la sesión de hoy