Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 corre el riesgo de confirmar la pérdida de los 19.500 puntos

- El Ibex 35 cerró la sesión de este miércoles con una caída del 0,47% hasta los 19.426,2 puntos y cerramos por primera vez desde el pasado mes de julio por debajo de los 19.500 puntos.

- En Wall Street también tuvimos una sesión mixta como la anterior con un Nasdaq tecnológico sacando pecho al conseguir cerrar en positivo mientras que el resto de índices cerraban en negativo con nuevos mínimos para el Dow Jones y el Russell 2000.

- El precio del petróleo Brent aguanta en la parte alta del rango con un precio cercano a los 97 dólares por barril.

- El interés del bono estadounidense a 30 años alcanza ya el 5,62% y el papel de EEUU a 10 años supera el 5,27%, nuevos máximos desde 2002. En España, la rentabilidad del bono a 10 años supera el 4,14%.

- En el mercado de divisas, el euro continúa con su debilidad ante el dólar y marca nuevos mínimos por debajo de los 1,1320 dólares por euro.

- El precio de la onza de oro intenta continuar con la reacción ante el soporte de los 4.123 dólares y pelea por reconquistar los 4.200 dólares.

- El bitcóin intenta aumentar la reacción alcista desde el soporte de los 82.400 dólares.