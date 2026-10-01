Las bolsas europeas caen con fuerza y el Ibex 35 pierde los 19.200 tras ceder un 1,5% presionado por los bonos

La rentabilidad de los bonos europeos se dispara: el bono español alcanza el 4,2%, su máximo desde 2013, y el alemán sube al 3,64%.

El FTSE 100 británico lidera los descensos entre las grandes plazas europeas, con una caída del 1,6%.

El Ibex 35 cede un 1,5% y pierde los 19.200 puntos, alejándose de los 20.000 conquistados en agosto.

Las bolsas europeas abren con fuertes caídas, superando el 1% en los principales índices, incluido el Ibex 35.

Las principales bolsas de referencia en Europa han amanecido este jueves con un más que notorio tono pesimista. Los selectivos del Viejo Continente se teñían de rojo tras el toque de campana y se anotaban caídas que superaban el 1%.

El Ibex 35, lejos de huir de los descensos, ha llegado a liderar los mismos. El selectivo nacional se dejaba un 1,5% media hora después del inicio de sesión y caía hasta los 19.137,64 puntos, acercándose a la cota de los 19.000 enteros y dejando muy atrás los 20.000 que llegó a conquistar en agosto.

Entre el resto de plazas europeas, el FTSE 100 británico es el que más acusaba el desánimo de los inversores. La Bolsa de Londres retrocedía un 1,6%.

Así, y entre los indicadores de referencia, el Dax alemán caía un 1,29%; el Cac francés, un 1,3% y el FTSE Mib italiano, un 1,12%.

Sin embargo, el precio del petróleo, que acostumbra a ser uno de los grandes catalizadores en los parqués, no sufría repuntes significativos este jueves.

Es más, su cotización ha caído considerablemente. En la víspera, el Brent, el crudo de referencia en Europa, se mantenía en los 103 dólares por barril.

Ahora, y tras una fuerte corrección coincidente con el cambio de futuros -de noviembre a diciembre- el crudo del mar del Norte cotizaba al filo de los 100 dólares por barril. En la sesión avanzaba un 1,5%.

Desplome de los bonos

El mercado que sí que sigue tensándose es el de deuda.

La rentabilidad del bono español repuntaba este jueves casi un 2% y llegaba a tocar el 4,2%, máximos desde 2013.

En la misma dirección, el bono de Alemania. El interés de los títulos alemanes avanzaba un 1,49% y subía hasta el 3,64%.

La venta masiva de títulos de deuda continuaba en Francia. La rentabilidad del bono francés repuntaba un 2% y se situaba a las puertas del 5%.