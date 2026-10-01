Banco Sabadell abre un peligroso hueco bajista que amenaza el soporte crítico de los 3,57 euros

A pesar de un beneficio neto de 971 millones y resultados considerados sólidos, los inversores muestran cautela a corto plazo.

El banco ha anunciado la creación de un hub de proyectos en Sant Cugat, enfocado en inteligencia artificial y banca digital.

La tendencia alcista de largo plazo sigue intacta, pero la pérdida del soporte podría desencadenar una corrección hasta los 3,45 euros.

Banco Sabadell ha abierto con un hueco bajista que pone en peligro el soporte clave de los 3,57 euros.

Los datos de inflación en EEUU, más fríos de lo estimado, disminuyen las probabilidades de que la Reserva Federal (Fed) vuelva a subir los tipos de interés en su próxima reunión. Sin embargo, el apetito por el riesgo de los inversores sigue contenido debido al repunte de las rentabilidades de los bonos, que continúan cotizando en máximos plurianuales.

Por su parte, el Ibex 35 corre el peligro de confirmar la pérdida del soporte clave de los 9.500 puntos mediante un nuevo cierre diario. El selectivo español tendrá como objetivo prioritario buscar la recuperación de dicha cota; de lo contrario, la presión vendedora se intensificará y las caídas podrían continuar. Si analizamos la tabla de valores del índice, destaca especialmente el comportamiento de las acciones del Banco Sabadell.

En el ámbito corporativo, la entidad no termina de calar de forma positiva a pesar de los mensajes de tranquilidad de su directiva. Su consejero delegado, César González-Bueno, ha descartado tajantemente que la política de remuneración al accionista —que distribuye entre el 40% y el 60% del beneficio neto anual más el exceso de capital por encima del 13%— altere la capacidad del banco para generar valor de manera orgánica.

Todo ello tras haber fiado gran parte del crecimiento futuro a la mejora del segmento de empresas; aun así, el valor sigue sin ser bien acogido por los inversores a corto plazo.

Además, en su afán por consolidar este crecimiento, la entidad ha anunciado la construcción de un nuevo hub de proyectos junto a su centro corporativo de Sant Cugat (Barcelona). Este espacio acogerá iniciativas estratégicas clave en áreas transversales como la inteligencia artificial, la banca privada y la banca digital, haciendo uso de instalaciones flexibles diseñadas para adaptarse a los nuevos modelos de trabajo.

En cuanto a su última presentación de resultados, Banco Sabadell generó un beneficio neto atribuido de 971 millones de euros, una cifra prácticamente idéntica a la registrada en el mismo periodo del ejercicio anterior.

El mercado considera esta cifra un resultado sólido y positivo, ya que refleja un claro crecimiento en la actividad comercial pura, además de absorber el impacto derivado de la venta de TSB (su filial británica) y superar las previsiones medias del consenso de analistas.

Sin embargo, todos estos catalizadores fundamentales no han sido suficientes para que los títulos de Banco Sabadell mantengan el impulso alcista a corto plazo. Si elevamos la perspectiva hacia el largo plazo, el valor muestra una impecable sucesión de mínimos y máximos relativos crecientes.

Esta tendencia netamente alcista ha estado constantemente respaldada por su directriz correspondiente, donde los compradores han sabido reponerse con rapidez ante cualquier intento de corrección de la cotización.

Evolución de las acciones de Banco Sabadell Eduardo Bolinches TradingView

Para analizar en detalle lo que está ocurriendo y trazar las previsiones sobre las acciones de Banco Sabadell, debemos fijarnos con detenimiento en el último tramo alcista: el impulso que arrancó desde la zona de los 2,47 euros hasta alcanzar los máximos históricos en el entorno de los 3,77 euros por acción este pasado lunes.

Desde esos máximos, se observa una fase de consolidación en forma de rango lateral muy definido entre la zona de los 3,57 euros y los 3,75 euros. Sin embargo, este comportamiento lateral amenaza con romperse a la baja, ya que en la sesión de hoy la cotización de Banco Sabadell ha abierto con un peligroso hueco bajista.

Este movimiento pone en riesgo directo el soporte de los 3,57 euros, cota por donde transcurre muy cerca la media móvil de 50 periodos, la cual intenta frenar el avance de las posiciones cortas.

Por el momento, los indicadores técnicos adelantados no muestran señales claras de una distribución severa del papel. No obstante, no conviene lanzar las campanas al vuelo: la pérdida confirmada de soportes clave como el mencionado sí podría desencadenar formalmente esa fase distributiva.

Por ahora, el oscilador MACD mantiene una señal moderadamente alcista que confirma cierta presión compradora sobre los soportes de corto plazo, mientras que el RSI permanece en zona neutral, lejos de niveles extremos de sobrecompra o sobreventa.

A pesar de la corrección experimentada en la sesión de hoy y en las inmediatas precedentes, las medias móviles más representativas (de corto, medio y largo plazo) conservan su pendiente alcista. Por lo tanto, habrá que vigilar de cerca la evolución del precio en las próximas horas para confirmar si estamos ante una simple pausa o un cambio de estructura.

Con este escenario técnico sobre la mesa, podemos concluir que la pérdida del soporte de los 3,57 euros —confirmada en al menos dos cierres diarios consecutivos— arrastraría a Banco Sabadell a una corrección más profunda.

En ese caso, el valor iría a buscar apoyo a la zona de los 3,45 euros, siguiente soporte horizontal relevante que coincide, además, con el primer nivel de retroceso proporcional de Fibonacci (38,2%) de todo el tramo alcista iniciado en marzo.

Si ya contamos con posiciones compradas orientadas al corto plazo, este nivel de los 3,45 euros representaría el último soporte computable para mantener las acciones en cartera.

Por el contrario, si no tenemos acciones de Banco Sabadell en cartera, la apertura del hueco bajista de hoy aconseja máxima prudencia y exigencia con el precio de entrada.

Así, solo se generaría una señal de compra clara y con un adecuado ratio riesgo/beneficio cuando el precio sea capaz de superar de nuevo los máximos históricos alcanzados el pasado lunes, es decir, por encima de los 3,77 euros en base a cierres.