Dónde invertir en bolsa hoy: valores para aprovechar una ruptura del rango de lateralidad en el que nos encontramos por la parte superior

El Ibex 35 cerró con una caída del 0,42% hasta los 19.517,5 puntos, aumentando el riesgo de ruptura del rango lateral por la parte inferior.

El Ibex 35 cerró la sesión de este martes con una caída del 0,42% hasta los 19.517,5 puntos y ahora corremos el riesgo de romper el rango de lateralidad por la parte inferior.

En Wall Street también tuvimos una nueva sesión de correcciones que solo pudo esquivar el tecnológico Nasdaq mientras que el resto de índices pudieron aguantar intactos los soportes con la excepción del Russell 2000.

En cualquier caso, pase lo que pase, siempre tenemos un conjunto de valores que lo están haciendo formidablemente bien y varios de ellos son dignos de estar en mi panel de control. Se encuentran en un momento técnico muy importante, además de tener a muchos inversores atentos a ellos. Por lo tanto, ¿dónde invertir?

- Bankinter: El valor cierra en los 16,35 euros y estamos comprados desde los 15,63 euros. Mantenemos nuestro stop loss en los 16,30 euros en base a cierres.



- BBVA: El valor cierra en los 25,10 euros y estamos comprados desde los 23,20 euros. Mantenemos nuestro stop loss en los 24,32 euros en base a cierres.



- Repsol: El valor cierra en los 29,80 euros y estamos comprados desde los 29,76 euros. Mantenemos nuestro stop loss en los 29,50 euros en base a cierres.



- Unicaja: Vamos a estar atentos al valor para entrar si vemos que de cara al cierre se hace con los 3,68 euros colocando un stop loss en los 3,45 euros en base a cierres.