Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 ante el reto de no perder el soporte de los 19.500 puntos

- El Ibex 35 cerró la sesión de este martes con una caída del 0,42% hasta los 19.517,5 puntos y ahora corremos el riesgo de romper el rango de lateralidad por la parte inferior.

- En Wall Street también tuvimos una nueva sesión de correcciones que solo pudo esquivar el tecnológico Nasdaq, mientras que el resto de índices pudieron aguantar intactos los soportes, con la excepción del Russell 2000.

- El precio del petróleo Brent se relaja bajando hasta su soporte de los 95,25 dólares por barril que debería provocar ahora una nueva reacción alcista.

- En el mercado de divisas, el euro continúa con su debilidad ante el dólar y marcó ayer precios muy cercanos a los 1,13 dólares por euro.

- El precio de la onza de oro reacciona ante el soporte de los 4.123 dólares y ahora toca ver si tiene fuerza para estirar la reacción alcista o regresar a ellos.

- El bitcóin se aferra a la zona del soporte creado en el entorno de los 82.400 dólares, pero tiene problemas para reaccionar al alza.