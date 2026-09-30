Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 ante el reto de no perder el soporte de los 19.500 puntos
El selectivo español lleva 3 semanas dentro de un rango lateral de poco más de 300 puntos.
LAS CLAVES
- El Ibex 35 cerró la sesión de este martes con una caída del 0,42% hasta los 19.517,5 puntos y ahora corremos el riesgo de romper el rango de lateralidad por la parte inferior.
- En Wall Street también tuvimos una nueva sesión de correcciones que solo pudo esquivar el tecnológico Nasdaq, mientras que el resto de índices pudieron aguantar intactos los soportes, con la excepción del Russell 2000.
- El precio del petróleo Brent se relaja bajando hasta su soporte de los 95,25 dólares por barril que debería provocar ahora una nueva reacción alcista.
- En el mercado de divisas, el euro continúa con su debilidad ante el dólar y marcó ayer precios muy cercanos a los 1,13 dólares por euro.
- El precio de la onza de oro reacciona ante el soporte de los 4.123 dólares y ahora toca ver si tiene fuerza para estirar la reacción alcista o regresar a ellos.
- El bitcóin se aferra a la zona del soporte creado en el entorno de los 82.400 dólares, pero tiene problemas para reaccionar al alza.
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Volvemos a frenar ante los 19.700 puntos
El selectivo español no puede sobrepasar los 19.700 puntos y comienza a corregir. Habrá que ver qué da de sí esta corrección.
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Así abre el Ibex 35
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Mi cartera de acciones para la sesión de hoy
Aquí tienen el detalle de mi cartera de acciones para la sesión de hoy.
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El PIB final del segundo trimestre del Reino Unido se revisa al 0,5% intertrimestral, por encima del 0,4% preliminar
Los datos de la ONS muestran que el PIB final del segundo trimestre del Reino Unido aumentó un 0,5% intertrimestral, revisado al alza desde un 0,4% preliminar. El primer trimestre fue del 0,6%. La producción del primer semestre fue notablemente más fuerte de lo esperado.
El crecimiento mostró resiliencia antes de los recientes aumentos de los precios de la energía y los costos de endeudamiento. El conflicto de Oriente Medio ha renovado la presión al alza sobre la inflación, pero el gasto de los consumidores se mantuvo firme durante el verano.
La ONS dijo que un mayor crecimiento de los servicios deja a la economía ligeramente más grande de lo estimado anteriormente. La ONS añadió que las perspectivas se han deteriorado en las últimas semanas y que es probable que las empresas y los hogares enfrenten una mayor presión en el segundo semestre.
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Las nóminas no agrícolas de septiembre de EE. UU. podrían afectar las expectativas de la trayectoria de tasas de la Fed
BeiChen Lin, estratega senior de inversiones de Russell Investments, dijo en una nota que las nóminas no agrícolas no agrícolas de septiembre en Estados Unidos del viernes podrían cambiar las expectativas del mercado sobre la trayectoria de las tasas de la Reserva Federal.
Una cifra mayor de lo esperado podría ser temporalmente negativa para los mercados al reforzar los argumentos a favor de otra subida de tipos este año mientras que una cifra en línea con las expectativas o ligeramente por debajo de ellas aún mostraría la resiliencia económica de Estados Unidos, pero podría incitar a los mercados a reducir los precios de un ajuste agresivo de la Reserva Federal.
Lin añadió que muchos factores clave de la inflación de 2022 han desaparecido, lo que limita el margen para nuevos aumentos de tipos de la Fed.
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Niveles operativos de los valores del Ibex 35
Aquí tienen los niveles operativos de los valores que componen el selectivo español.
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Xiandao pone en marcha una fábrica de obleas para chips en Wuhan, con una inversión de 12.000 millones de yuanes
Xiandao Xinguang Optoelectronics Technology puso en marcha su fábrica en Wuhan, núcleo de una base de industrialización de chips y materiales semiconductores compuestos III-V. La planta pasa ahora de la construcción a la cualificación de procesos y la introducción de productos.
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Chuangxin Huilian capta más de 200 millones de yuanes para sus chips satelitales
El fabricante de chips para terminales espaciales comerciales completó una ronda Serie D2 de más de 200 millones de yuanes, liderada por Xingzheng Investment. Según la compañía, destinará los fondos a ampliar la producción y los envíos, así como a I+D de productos orientados al 6G.
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Operadores creen que el banco central de India vende dólares para respaldar la rupia
Operadores dijeron que el Banco de la Reserva de la India podría estar vendiendo dólares para apoyar a la rupia aunque la información no confirma que la intervención se haya producido.
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TrendForce prevé más de 30 millones de unidades de retroiluminación mini-LED en 2026
TrendForce estima que los envíos mundiales de retroiluminación mini-LED en productos electrónicos de consumo superarán los 30 millones de unidades en 2026, más de un 60% por encima del año anterior. La firma proyecta unos 25 millones de televisores mini-LED, con una penetración superior al 10%, impulsados por la adopción de RGB Mini-LED y la demanda en China.
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SK Energy busca crudo de Oriente Medio para entregas entre noviembre y febrero
Fuentes citadas por Refinitiv indican que la surcoreana SK Energy está buscando crudo de Oriente Medio para cargar entre noviembre y febrero. La noticia apunta a una demanda fuerte de suministro para esos meses.
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Claves para la sesión de hoy