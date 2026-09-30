Bankinter encuentra en los 16,30 euros la base para construir un rebote de cierta intensidad

Se recomienda mantener acciones de Bankinter mientras no se pierdan los 16,30 euros; nuevos inversores deberían esperar un cierre por encima de 16,51 euros para entrar.

El banco ha renovado su academia de inversión, ampliando contenidos y mejorando la experiencia digital de los usuarios en su web corporativa.

El mercado opta por la cautela a la espera de conocer las cifras clave de inflación en EEUU, un dato crucial para prever el rumbo de la política monetaria de la Reserva Federal. Sin embargo, la moderación en las rentabilidades de la deuda soberana y el descenso del crudo están dando un respiro a los activos de mayor riesgo.

Por su parte, el Ibex 35 se encuentra ante el reto técnico de no perder los 19.500 puntos como nivel clave de referencia que deberá mantener para no mermar las probabilidades de una recuperación. De entre los valores que componen el índice, destacamos el comportamiento y el atractivo de las acciones de Bankinter.

Bankinter ha lanzado una versión renovada de su academia de inversión en su web corporativa, ofreciendo una navegación más intuitiva y estructurada en itinerarios temáticos que se adaptan al nivel de experiencia e intereses de cada usuario.

Esta nueva plataforma digital amplía sus contenidos sobre el ahorro y la inversión incorporando formación sobre renta fija, planificación para la jubilación y servicios especializados como la gestión discrecional de carteras y el asesoramiento financiero personalizado.

En cuanto a la cuenta de resultados, Bankinter inició el ejercicio 2026 con un crecimiento rentable y equilibrado del negocio, una mejora de los márgenes y una mayor diversificación de los ingresos en todas las geografías en las que opera.

Esta evolución se apoya en un modelo diferencial, un balance de alta calidad y una estricta disciplina en costes y riesgos que se refleja en la fortaleza de los principales indicadores como la eficiencia, la solvencia, la rentabilidad y la calidad del activo.

Así pues, hablar de Bankinter es hablar de un valor y de una entidad fuerte que está logrando unos interesantes beneficios, con datos de morosidad y de cobertura que muestran una gran solidez en el modelo de negocio del banco.

Si analizamos los títulos de Bankinter desde un punto de vista técnico, observamos que estamos ante un valor con una marcada y continuada estructura alcista que arrancó desde los mínimos alcanzados en agosto de 2024 cerca de la zona de los 6,50 euros por acción.

Este movimiento dio paso a un escenario muy alcista, con una pauta de formación de mínimos y máximos relativos crecientes acompañados por su directriz alcista correspondiente y un conjunto de medias móviles que también son alcistas.

Evolución de las acciones de Bankinter Eduardo Bolinches TradingView

Poco a poco, y a medida que transcurría el tiempo, las acciones de Bankinter han ido superando niveles de resistencia clave que han terminado por impulsar el valor hasta los máximos históricos alcanzados a finales del pasado mes de agosto y a mediados de este mes de septiembre.

Justo en esa zona, correspondiente a los 17,01 euros por acción, Bankinter nos ha dejado la figura de un doble techo de mercado a corto y medio plazo. Aunque no se aprecian síntomas de deterioro importante en la tendencia de fondo, el valor no encuentra compradores motivados por encima de estos niveles.

Este hecho ha derivado en un comportamiento totalmente lateralizado entre esos máximos históricos y una zona de soporte que el valor ha ido construyendo en los últimos dos meses en los 16,30 euros. Este comportamiento en rango puede ofrecer interesantes oportunidades dentro de un Ibex 35 que no termina de superar la cota de los 20.000 puntos y que sigue mostrando cierto rechazo en cuanto se acerca a este nivel.

El precio de su cotización cuenta también con el beneplácito de la media móvil de 50 sesiones, que pasa por los 16,51 euros, un nivel que Bankinter trata de superar para intentar situarse por encima de él de forma cómoda.

Por su parte, conviene echar también la mirada al índice sectorial bancario europeo, el cual se encuentra ante una tendencia ligeramente alcista de medio plazo iniciada a principios del pasado mes de agosto. A pesar del intenso goteo a la baja de las últimas semanas, el apoyo en la media móvil de 50 periodos de este índice sugiere que podríamos ver algún tipo de rebote en el muy corto plazo.

Este hecho elevaría drásticamente las probabilidades de que, en el caso de Bankinter y con origen en la zona de soporte de los 16,30 euros, se produjera —y de hecho ya se está atisbando— un intento de rebote técnico que lleve el valor hacia la zona de máximos históricos de nuevo.

A favor de esta estrategia de rebote tenemos también indicadores técnicos adelantados en zona de sobreventa y no se aprecia un volumen vendedor importante cerca de las zonas de soporte clave. Por tanto, Bankinter podría estar preparada para iniciar un rebote técnico de cierta importancia.

El único factor en contra del valor es precisamente su índice de referencia, el Ibex 35, que por debajo de la zona de los 19.500 puntos ampliaría su recorrido a la baja. Esto nos hace ser algo más precavidos de lo habitual en Bankinter para afinar la estrategia técnica propuesta.

Por tanto, si ya tenemos acciones de Bankinter en cartera, mantendremos el valor a menos que se produzcan dos cierres diarios consecutivos o uno semanal por debajo de los 16,30 euros. En este caso, desharíamos parte o la totalidad de la posición, ya que la caída podría llevarnos hacia niveles sensiblemente inferiores.

Si no tenemos títulos de Bankinter en cartera y confiamos en el rebote técnico que comienza a experimentar el valor, deberemos esperar a un cierre diario por encima de los 16,51 euros que permita pensar en una continuidad de la subida. Esto nos ofrecería la posibilidad de introducir una orden de compra buscando un primer objetivo en los 16,75 euros y un segundo objetivo en la zona de los 17,00 euros por acción.

Finalmente, dada la complejidad y la volatilidad actual en el mercado de renta variable, deberemos establecer una estricta orden de protección que pasaría por no perder la zona de los 16,30 euros en base a cierres, limitando la posición a, como mucho, un tercio de la exposición habitual que normalmente destinemos a un valor de estas características.