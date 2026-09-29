Dónde invertir en bolsa hoy: valores para aprovechar una ruptura del rango de lateralidad en el que nos encontramos por la parte superior
Análisis de las mejores opciones de inversión para la sesión de este martes.
El Ibex 35 cerró con una caída del 0,51%, manteniéndose en un rango lateral durante 19 días.
Wall Street también registró caídas, con el Russell 2000 marcando un nuevo mínimo desde el inicio de la tendencia correctiva.
Bankinter, BBVA y Repsol destacan por su buen comportamiento y tienen niveles clave de stop loss para los inversores.
Se recomienda vigilar Unicaja para una posible entrada si supera los 3,68 euros, con stop loss en 3,45 euros.
El Ibex 35 cerró la sesión de este lunes con una caída del 0,51% hasta los 19.600,3 puntos aunque seguimos atrapados en el rango de lateralidad que ya se extiende por 19 días.
En Wall Street también tuvimos una nueva sesión de correcciones generalizadas que llevan al Russell 2000 a marcar un nuevo mínimo en base a cierres desde el inicio de la actual tendencia correctiva.
En cualquier caso, pase lo que pase, siempre tenemos un conjunto de valores que lo están haciendo formidablemente bien y varios de ellos son dignos de estar en mi panel de control. Se encuentran en un momento técnico muy importante, además de tener a muchos inversores atentos a ellos. Por lo tanto, ¿dónde invertir?
- Bankinter: El valor cierra en los 16,47 euros y estamos comprados desde los 15,63 euros. Mantenemos nuestro stop loss en los 16,30 euros en base a cierres.
- BBVA: El valor cierra en los 25,23 euros y estamos comprados desde los 23,20 euros. Mantenemos nuestro stop loss en los 24,32 euros en base a cierres.
- Repsol: El valor cierra en los 31,29 euros y estamos comprados desde los 29,76 euros. Mantenemos nuestro stop loss en los 29,50 euros en base a cierres.
- Unicaja: Vamos a estar atentos al valor para entrar si vemos que de cara al cierre se hace con los 3,68 euros colocando un stop loss en los 3,45 euros en base a cierres.