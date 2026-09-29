Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 mantiene los 19.600 puntos pese al nuevo alza del petróleo

- El Ibex 35 abre la sesión de este martes con una subida del 0,51%, hasta los 19.707,63 puntos.

- Las principales bolsas europeas arrancan la jornada en verde. Las alzas van entre el 0,2% y el 0,9%.

- Los futuros de Wall Street pronostican una apertura en signo mixto del parqué neoyorquino. Los del Dow Jones y los del S&P 500 van en rojo mientras que los del Nasdaq vienen en positivo.

- El precio del petróleo Brent se mantiene tensionado. El crudo de referencia en Europa repunta un 0,75%, hasta los 106 dólares por barril.

- El West Texas Intermediate, el crudo estadounidense, se modera algo más y sube un 0,2%, hasta cotizar a las puertas de los 93 dólares por barril.

- Los inversores siguen pendientes de cualquier novedad sobre el futuro del conflicto en Irán.

- El presidente de EEUU, Donald Trump dice que espera que vuelvan las conversaciones con Irán esta semana. Lo hace después de haber rechazado la última propuesta de Irán para reabrir el estrecho de Ormuz. Además, preguntado por si se plantea volver a atacar el golfo, el mandatario estadounidense ha asegurado en una entrevista para Axios que "siempre está pensando en ello".

- Al tiempo, el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abás Araqchí, dice que espera una respuesta de Estados Unidos tras las conversaciones indirectas mantenidas la víspera a través de mediadores cataríes en Nueva York para alcanzar un pacto que ponga fin a la guerra en Oriente Medio.

- Bajo este contexto, los rendimientos de los títulos de deuda parecen dar algo de tregua, aunque continúan muy tensionados.

- El interés del bono estadounidense a 30 años alcanza ya el 5,1% y el papel de EEUU a 10 años supera el 5%, máximos desde 2007. En España, la rentabilidad del bono a 10 años supera el 4%.

- Esta martes hemos conocido el dato de inflación adelantado de septiembre en España. El IPC se disparó un 4,9%, su nivel más alto desde principios de 2023.

- En el mercado de divisas, el euro continúa mostrando problemas para reconquistar los 1,14 dólares por euro y pelea por no perder el gran soporte en los 1,1350 dólares por euro.

- El precio de la onza de oro se aferra a su soporte de los 4.123 dólares para evitar seguir cayendo.

- El bitcóin no puede recuperar el soporte de los 85.000 dólares perdido y amenaza con seguir con la neutralización de la gran subida del lunes de la semana pasada.