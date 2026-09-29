Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 mantiene los 19.600 puntos pese al nuevo alza del petróleo
La inflación en España se disparó en agosto hasta el 4,9%.
LAS CLAVES
- El Ibex 35 abre la sesión de este martes con una subida del 0,51%, hasta los 19.707,63 puntos.
- Las principales bolsas europeas arrancan la jornada en verde. Las alzas van entre el 0,2% y el 0,9%.
- Los futuros de Wall Street pronostican una apertura en signo mixto del parqué neoyorquino. Los del Dow Jones y los del S&P 500 van en rojo mientras que los del Nasdaq vienen en positivo.
- El precio del petróleo Brent se mantiene tensionado. El crudo de referencia en Europa repunta un 0,75%, hasta los 106 dólares por barril.
- El West Texas Intermediate, el crudo estadounidense, se modera algo más y sube un 0,2%, hasta cotizar a las puertas de los 93 dólares por barril.
- Los inversores siguen pendientes de cualquier novedad sobre el futuro del conflicto en Irán.
- El presidente de EEUU, Donald Trump dice que espera que vuelvan las conversaciones con Irán esta semana. Lo hace después de haber rechazado la última propuesta de Irán para reabrir el estrecho de Ormuz. Además, preguntado por si se plantea volver a atacar el golfo, el mandatario estadounidense ha asegurado en una entrevista para Axios que "siempre está pensando en ello".
- Al tiempo, el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abás Araqchí, dice que espera una respuesta de Estados Unidos tras las conversaciones indirectas mantenidas la víspera a través de mediadores cataríes en Nueva York para alcanzar un pacto que ponga fin a la guerra en Oriente Medio.
- Bajo este contexto, los rendimientos de los títulos de deuda parecen dar algo de tregua, aunque continúan muy tensionados.
- El interés del bono estadounidense a 30 años alcanza ya el 5,1% y el papel de EEUU a 10 años supera el 5%, máximos desde 2007. En España, la rentabilidad del bono a 10 años supera el 4%.
- Esta martes hemos conocido el dato de inflación adelantado de septiembre en España. El IPC se disparó un 4,9%, su nivel más alto desde principios de 2023.
- En el mercado de divisas, el euro continúa mostrando problemas para reconquistar los 1,14 dólares por euro y pelea por no perder el gran soporte en los 1,1350 dólares por euro.
- El precio de la onza de oro se aferra a su soporte de los 4.123 dólares para evitar seguir cayendo.
- El bitcóin no puede recuperar el soporte de los 85.000 dólares perdido y amenaza con seguir con la neutralización de la gran subida del lunes de la semana pasada.
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El Ibex 35 reintenta el asalto a los 19.700 puntos
El selectivo español vuelve a pulsar la zona clave de resistencia en la sesión de hoy.
La renta variable combate por consolidar las ganancias, a la espera de confirmar si los compradores mantienen la fuerza suficiente para romper la cota o si el nivel vuelve a frenar el avance.
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Demandas en bonos británicos caen y se dispara su rentabilidad al 5,38%
El rendimiento del bono británico a 10 años sube al 5,383% tras registrar un ratio de cobertura de 3,34 veces, inferior al anterior.
La moderación en la demanda de los inversores tensiona el coste de financiación del Reino Unido en el mercado secundario.
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Bodegas Riojanas y Ecoener lideran el Mercado Continuo mientras Soltec y Duro Felguera se desploman
Bodegas Riojanas (+2,79%) y Grupo Ecoener (+2,79%) encabezan los avances del Mercado Continuo seguidas por eDreams (+2,41%).
En el lado opuesto, Soltec (-3,76%), Duro Felguera (-3,75%) y Prisa (-3,06%) sufren los mayores castigos de la sesión.
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El petróleo consolida niveles
El barril de Brent cotiza prácticamente plano en los 97,98 dólares, mientras que el West Texas americano entra en fase de estabilización en los 92,68 dólares. A
Ambos referentes treguan su dinamismo en busca de una dirección clara para las próximas sesiones.
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Signo ligeramente positivo en Europa
Mientras el Ibex 35 sigue luchando en su afán por reconquistar los 19.700 puntos, en Europa el signo también es positivo.
Así cotizan los principales índices del Viejo Continente:
Ibex 35: +0,45% en 19.688 puntos.
Cac 40: +0,20% en 8.094 puntos.
Dax: +0,31% en 25.485 puntos.
Euro Stoxx 50: +0,74% en 6.348 puntos.
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Deutsche Bank y Oddo BHF elevan las valoraciones de Iberdrola y Banco Sabadell
Deutsche Bank mejora su consejo sobre Iberdrola a 'comprar' y dispara su precio objetivo a 22,00 euros (desde 18,50), mientras que Oddo BHF eleva el de Banco Sabadell a 3,55 euros (desde 3,45) manteniendo su recomendación en 'neutral'.
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Jefferies y Bernstein meten la tijera a las valoraciones de Ferrovial y Solaria
Las firmas de análisis recortan los precios objetivo de ambas compañías: Jefferies rebaja la valoración de Ferrovial hasta los 55 euros (desde 61) con recomendación de 'mantener', mientras que Bernstein recorta la de Solaria a 19,80 euros (desde 25,30), manteniendo su consejo en 'sobreponderar'.
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El Ibex 35 rebota desde mínimos y recupera los 19.665 puntos
Las compras regresan al selectivo español, que deja atrás los mínimos de la jornada para sumar un 0,34%.
Con un avance de 66 puntos respecto al cierre anterior, el índice retoma el impulso alcista a la espera de nuevos catalizadores.
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El IPC se dispara al 4,9% en septiembre, su tasa más alta en más de tres años, por las gasolinas
El Índice de Precios de Consumo (IPC) elevó su tasa interanual seis décimas en septiembre, hasta el 4,9%, su nivel más alto desde febrero de 2023, cuando se situó en el 6%, según los datos avanzados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que ha atribuido este fuerte repunte al encarecimiento de los combustibles y a la evolución del precio de los paquetes turísticos.
Con el dato de septiembre, la inflación encadena tres meses consecutivos de ascensos y se sitúa por encima del 4% por segunda vez desde abril de 2023.
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Rovi lidera las subidas del Ibex 35 frente al lastre de Repsol y Cellnex
La farmacéutica encabeza los avances del selectivo (+1,25%) secundada por la banca, mientras que Repsol (-2,09%), Cellnex (-2,02%) y Telefónica (-1,69%) arrastran al índice hacia el terreno negativo.
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Las ventas industriales de Italia se disparan un 1,7% en julio
El sector industrial transalpino resurge con fuerza tras el bache previo y acelera su crecimiento interanual hasta el 4,8%.
El firme repunte mensual confirma la recuperación de la actividad frente a las caídas del mes anterior.
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Miquel y Costas abonará un primer dividendo a cuenta de 0,115 euros por acción
La compañía pagará esta retribución el próximo 7 de octubre, fijando el 2 de octubre como el último día para cotizar con derecho al cobro.
Tras el ajuste por autocartera, el importe neto definitivo ascenderá a 0,0935 euros por título.
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El Ibex 35 continúa en su lucha por ampliar las ganancias
El selectivo español intenta extender su racha alcista, pero la presión vendedora frena el avance.
La cota de los 19.700 puntos se confirma como el principal obstáculo a batir en la jornada de hoy.
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Analizamos el comportamiento de las acciones de Iberdrola
Aquí tienen el acceso al artículo en el que analizamos el aspecto técnico del valor.
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El Ibex 35 salva el rojo pero no puede con los 19.700 puntos
Parece que el selectivo español no puede consolidar precios por encima de los 19.700 puntos y se gira a la baja. Ahora es importante que no se marquen nuevos mínimos para poder mantener el color verde del selectivo.
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Así abre el Ibex 35
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China exportó 10,16 millones de toneladas de acero en agosto, un 6,8% más interanual
La Asociación China del Hierro y el Acero (CISA) dijo que las exportaciones de acero de agosto fueron de 10,16 millones de toneladas, un aumento intermensual del 0,3% y un aumento interanual del 6,8%. El precio medio de exportación fue de 722,2 dólares/tonelada, +0,9% intermensual y +3,5% interanual. Las exportaciones acumuladas de enero a agosto totalizaron 75,15 millones de toneladas, un 3,0% menos interanual y el precio medio de exportación de 705,9 dólares/tonelada, +1,0% interanual.
Las importaciones de agosto fueron de 0,434 millones de toneladas, un 2,5% intermensual y un 13,1% interanual con un precio medio de importación de 2.002,8 dólares/tonelada, +2,6% intermensual y +21,2% interanual.
Las importaciones acumuladas de enero a agosto fueron de 3,574 millones de toneladas, un 10,5% menos interanual con un precio medio de importación de 1.841,1 dólares/tonelada, +7,5% interanual.
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Mi cartera de acciones para la sesión de hoy
Aquí tienen el detalle de mi cartera de acciones para la sesión de hoy.
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TrendForce revisa al alza las perspectivas de precios de HBM para 2027
TrendForce afirma que la demanda de servidores de IA se está expandiendo y que HBM y la DRAM convencional están compitiendo por una capacidad limitada de obleas y procesos de nodos avanzados. Las mejoras en el rendimiento y la producción de los productos de próxima generación llevarán tiempo, lo que dejará escaso el suministro de memoria hasta 2027.
Los proveedores están cada vez más dispuestos a subir los precios de HBM. TrendForce ha elevado su perspectiva de HBM para 2027 y ahora pronostica que el ASP combinado aumentará un 121% interanual, impulsado por una escasez sostenida de oferta y una mayor proporción de HBM4 y HBM4e de precio premium aumentarán a partir del segundo semestre de 2027.
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Niveles operativos de los valores del Ibex 35
Aquí tienen los niveles operativos de los valores que componen el selectivo español.