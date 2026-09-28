El petróleo repunta un 4% y supera los 108 dólares tras rechazar Trump la propuesta de Irán para reabrir Ormuz

Pese al rechazo, tanto Estados Unidos como Irán mantienen la expectativa de nuevas negociaciones en los próximos días.

Irán ofrecía restablecer el tránsito marítimo y el cese de hostilidades en todos los frentes, pero su plan fue considerado "inaceptable" por Trump.

El rechazo de Donald Trump a la propuesta de Irán para reabrir el estrecho de Ormuz impulsa el alza de los precios del crudo.

El petróleo Brent subió un 3,5% y superó los 107,8 dólares por barril, acercándose a los 110 dólares.

Las expectativas de que EEUU e Irán lleguen a cualquier tipo de acuerdo vuelven a enfriarse y, en consecuencia, los precios del petróleo continúan escalando.

El Brent, el crudo de referencia en Europa, repuntaba este lunes un 3,5% y escalaba hasta los 107,8 dólares por barril. El oro negro europeo cotiza ya a las puertas de los 110 dólares por barril, un nivel que no supera desde mediados de mayo.

El West Texas Intermediate (WTI), el petróleo estadounidense, avanzaba un 3,5% y subía hasta los 95,6 dólares por barril. En esta última escalada de la tensión en Oriente Próximo, el crudo de Texas ha llegado superar los 100 dólares por barril.

El repunte en los precios de la materia prima responde a la última negativa de Donald Trump, el presidente de EEUU, para aceptar la propuesta de Irán que incluía la reapertura del estrecho de Ormuz.

Irán presentó un plan a Estados Unidos en el que ofrecía restablecer el tránsito marítimo por el enclave en un plazo de siete días, tras meses de bloqueo a raíz de la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel a finales de febrero y el estancamiento de las negociaciones para el fin de las hostilidades.

No obstante, el inquilino de la Casa Blanca rechazó este sábado la propuesta de la parte iraní, alegando que era "inaceptable". "Rechazo su propuesta. Quieren llegar a un acuerdo en el que reabren de inmediato el estrecho porque están perdiendo, de mucho", declaró Trump en respuesta a preguntas de la prensa.

El plan que el Gobierno iraní planteó estaba basado en el memorándum de entendimiento de Islamabad e incluía el cese de las hostilidades en todos los frentes, incluido Líbano.

Pese a ello, Donald Trump aseguró este domingo al portal de noticias Axios que espera que durante la próxima semana se produzcan nuevos contactos con Irán para intentar cerrar el conflicto bélico abierto.

"Espero que haya más conversaciones con Irán (...) Quieren llegar a un acuerdo, pero no es el acuerdo que quiero yo. Quizás hace un año lo hubiéramos aceptado. Se han pasado con el farol", manifestó el mandatario estadounidense.

Por su parte, el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, aseguró este domingo a la cadena CNBC que Teherán continúa dispuesto a negociar con Estados Unidos, pese al rechazo del plan para Ormuz, y ha indicado que siguen esperando una respuesta oficial a la propuesta, que todavía no ha llegado.

Para que la apertura de Ormuz pueda realizarse, Araqchi ha presentado ciertas condiciones, entre ellas, el fin de la guerra, la liberación de los activos iraníes "ilegalmente congelados", el levantamiento del bloqueo y la probabilidad de reanudar la venta de petróleo.