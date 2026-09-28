Nvidia lanza un aumento récord de más de 150.000 millones de dólares en su programa de recompra de acciones

Tras el anuncio, las acciones de Nvidia subieron un 3% en la apertura de Wall Street.

El CEO Jensen Huang destaca que el crecimiento de Nvidia se debe a la transformación hacia la inteligencia artificial y la computación acelerada.

La ampliación del programa ha sido autorizada por el consejo de administración y se prevé completarla en el ejercicio fiscal de 2028.

Nvidia incrementa su programa de recompra de acciones en 150.000 millones de dólares, alcanzando un total de 235.000 millones.

El gigante estadounidense de los chips Nvidia ha informado de que incrementará en 150.000 millones de dólares (132.000 millones de euros) su programa de recompra de acciones.

Con el anuncio, se eleva hasta los 235.000 millones de dólares (206.000 millones de euros) el importe total de las recompras.

El consejo de administración de Nvidia ha autorizado la ampliación del programa y, de esta manera, ejecutará la mayor recompra de acciones de su historia, que prevé finalizarse en el ejercicio fiscal de 2028.

"El crecimiento de Nvidia se debe a una transformación radical de su plataforma hacia la IA y la computación acelerada. Nuestra capacidad de generar efectivo nos permite invertir en las tecnologías que impulsan esta transformación y devolver capital a los accionistas. Esta autorización refleja nuestra confianza en las oportunidades a largo plazo que tenemos por delante", ha declarado Jensen Huang, fundador y CEO de Nvidia.

Tras el anuncio, las acciones del fabricante de chips subían un 3% en la apertura de Wall Street.