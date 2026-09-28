Dónde invertir en bolsa hoy: valores para aprovechar una reacción alcista tras las recientes correcciones

El Ibex 35 cerró la sesión del pasado viernes con una subida del 0,65% hasta los 19.700,1 puntos aunque seguimos teniendo el problema de la media móvil de medio plazo que pasa por los 19.835 puntos que actúa como resistencia.

En Wall Street también tuvimos una nueva sesión de ganancias generalizadas que nos hacen pensar de nuevo en la posibilidad de ver nuevos máximos históricos en el caso del Nasdaq 100.

En cualquier caso, pase lo que pase, siempre tenemos un conjunto de valores que lo están haciendo formidablemente bien y varios de ellos son dignos de estar en mi panel de control. Se encuentran en un momento técnico muy importante, además de tener a muchos inversores atentos a ellos. Por lo tanto, ¿dónde invertir?

- Bankinter: El valor cierra en los 16,63 euros y estamos comprados desde los 15,63 euros. Mantenemos nuestro stop loss en los 16,30 euros en base a cierres.



- BBVA: El valor cierra en los 25,20 euros y estamos comprados desde los 23,20 euros. Mantenemos nuestro stop loss en los 24,32 euros en base a cierres.



- Repsol: El valor cierra en los 30,75 euros y estamos comprados desde los 29,76 euros. Subimos el stop loss hasta los 29,50 euros en base a cierres.



- Unicaja: Vamos a estar atentos al valor para entrar si vemos que de cara al cierre se hace con los 3,68 euros colocando un stop loss en los 3,45 euros en base a cierres.