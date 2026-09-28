Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 arriesga los 19.700 puntos presionado por la subida del petróleo y los bonos

- El Ibex 35 amanece en rojo. El selectivo español cae un 0,16%, hasta los 19.669,5 puntos, en la apertura de la sesión de este lunes. El índice nacional despidió la semana recuperando la cota de los 19.700 enteros.

- Las principales bolsas europeas arrancan la semana en verde. El Dax alemán sube un 0,2%; el Cac francés, un 0,31% y el FTSE 100 británico, un 0,24%. La Bolsa de Milán se desmarca de las subidas y cede un 0,1%.

- Los futuros de Wall Street anticipan una apertura bajista del parqué neoyorquino. Las caídas van entre el 0,35% y el 0,8%.

- El precio del petróleo Brent vuelve a tensionarse. El crudo de referencia en Europa repunta un 2,82%, hasta los 107,26 dólares por barril.

- El precio del crudo de Texas también sube. El WTI avanza un 1,54%, hasta los 93,89 dólares por barril.

- Los inversores siguen pendientes de cualquier novedad sobre el futuro del conflicto en Irán.

- El presidente de EEUU, Donald Trump dice que espera que vuelvan las conversaciones con Irán esta semana. Lo hace después de haber rechazado la última propuesta de Irán para reabrir el estrecho de Ormuz. Además, preguntado por si se plantea volver a atacar el golfo, el mandatario estadounidense ha asegurado en una entrevista para Axios que "siempre está pensando en ello".

- Bajo este contexto, y ante la expectativa de que los bancos centrales tengan que seguir endureciendo su política monetaria, el rendimiento de los títulos de deuda sigue escalando.

- El interés del bono estadounidense a 30 años alcanza ya el 5,1% y el papel de EEUU a 10 años supera el 5%, máximos desde 2007. En España, la rentabilidad del bono a 10 años supera el 4%.

- Esta semana contaremos con importantes referencias macroeconómicas, como el IPC adelantado de septiembre de España y otros países de la eurozona o los datos de empleo de EEUU.

- En el mercado de divisas, el euro continúa mostrando problemas para reconquistar los 1,14 dólares por euro.

- El precio de la onza de oro pierde el nivel de soporte de los 4.200 dólares y se complica su aspecto técnico.

- El bitcóin pierde su soporte de los 85.000 dólares y amenaza con perder la gran subida del lunes pasado.