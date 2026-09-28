Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 arriesga los 19.700 puntos presionado por la subida del petróleo y los bonos
El Brent sube un 3% y cotiza por encima de los 107 dólares por barril.
LAS CLAVES
- El Ibex 35 amanece en rojo. El selectivo español cae un 0,16%, hasta los 19.669,5 puntos, en la apertura de la sesión de este lunes. El índice nacional despidió la semana recuperando la cota de los 19.700 enteros.
- Las principales bolsas europeas arrancan la semana en verde. El Dax alemán sube un 0,2%; el Cac francés, un 0,31% y el FTSE 100 británico, un 0,24%. La Bolsa de Milán se desmarca de las subidas y cede un 0,1%.
- Los futuros de Wall Street anticipan una apertura bajista del parqué neoyorquino. Las caídas van entre el 0,35% y el 0,8%.
- El precio del petróleo Brent vuelve a tensionarse. El crudo de referencia en Europa repunta un 2,82%, hasta los 107,26 dólares por barril.
- El precio del crudo de Texas también sube. El WTI avanza un 1,54%, hasta los 93,89 dólares por barril.
- Los inversores siguen pendientes de cualquier novedad sobre el futuro del conflicto en Irán.
- El presidente de EEUU, Donald Trump dice que espera que vuelvan las conversaciones con Irán esta semana. Lo hace después de haber rechazado la última propuesta de Irán para reabrir el estrecho de Ormuz. Además, preguntado por si se plantea volver a atacar el golfo, el mandatario estadounidense ha asegurado en una entrevista para Axios que "siempre está pensando en ello".
- Bajo este contexto, y ante la expectativa de que los bancos centrales tengan que seguir endureciendo su política monetaria, el rendimiento de los títulos de deuda sigue escalando.
- El interés del bono estadounidense a 30 años alcanza ya el 5,1% y el papel de EEUU a 10 años supera el 5%, máximos desde 2007. En España, la rentabilidad del bono a 10 años supera el 4%.
- Esta semana contaremos con importantes referencias macroeconómicas, como el IPC adelantado de septiembre de España y otros países de la eurozona o los datos de empleo de EEUU.
- En el mercado de divisas, el euro continúa mostrando problemas para reconquistar los 1,14 dólares por euro.
- El precio de la onza de oro pierde el nivel de soporte de los 4.200 dólares y se complica su aspecto técnico.
- El bitcóin pierde su soporte de los 85.000 dólares y amenaza con perder la gran subida del lunes pasado.
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El Ibex 35 vuelve a perder los mínimos del día tras anular la reacción alcista
El Ibex 35 anula su última reacción alcista y regresa a mínimos de la jornada con una caída del 0,30%, lo que supone una pérdida de 58 puntos respecto al cierre anterior.
Acciona Energía lidera los avances al subir un 2,65%, mientras que en el lado opuesto ArcelorMittal, CaixaBank e Indra cierran la tabla con retrocesos cercanos al 2,50%.
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Goldman Sachs prevé ventas de 32.000 millones en acciones por fondos de pensiones
Goldman Sachs estima que los fondos de pensiones venderán 32.000 millones de dólares en acciones estadounidenses a finales de mes tras sumar reequilibrios mensuales y trimestrales.
El ajuste se sitúa en el percentil 97 desde el año 2000 y supone uno de los mayores movimientos del siglo.
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Telefónica proyecta para 2027 una nueva etapa en Alemania tras la reorganización interna de su filial
Telefónica Alemania, que opera bajo la marca O2 en el país, prevé un "punto de inflexión" en su negocio para 2027, año en el que estabilizará sus cuentas e iniciará una nueva etapa apoyada en la construcción de su arquitectura corporativa del futuro.
Esta proyección llega tras un periodo volcado en la reorganización interna de la filial germana del grupo presidido por Marc Murtra, motivada por el agotamiento del modelo tradicional del sector de las telecomunicaciones y la irrupción de tecnologías digitales como la inteligencia artificial (IA).
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Atención al deterioro del Ibex 35 que ya está en negativo
El Ibex 35 pierde los mínimos de la sesión y entra en terreno negativo tras fracasar en su intento por superar la zona de los 19.770 puntos.
El deterioro se acelera rápidamente en el índice español, que registra ya una caída del 0,23%.
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El petróleo vuelve a subir con fuerza y el Brent escala hasta los 108 dólares
El petróleo vuelve a subir con fuerza en la sesión de este lunes y sitúa al barril de Brent en los 108 dólares.
El crudo americano West Texas supera los 95 dólares tras anotarse ambos más de un 3,30% en la jornada, un repunte que reactiva las presiones inflacionistas.
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El Ibex 35 frena su recuperación
El Ibex 35 pierde fuelle y frena el intento de recuperación para comenzar a gotear a la baja.
El índice español cede terreno progresivamente y sus posiciones se aproximan en estos momentos al nivel de los 19.700 puntos.
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DBRS mantiene el rating de Santander en 'A (alto)' con mejora de perspectiva
La firma de calificación crediticia Morningstar DBRS ha decidido mantener sin cambios el rating de Banco Santander en 'A (alto)', al tiempo que ha mejorado a 'positiva' desde 'estable' la perspectiva, según ha informado este lunes.
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Las hipotecas sobre viviendas caen un 3,5% en julio
El número de hipotecas constituidas sobre viviendas bajó un 3,5% en julio respecto al mismo mes de 2025, hasta sumar 43.372 préstamos, lo que supone su mayor caída desde junio de 2024, según los datos difundidos este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Con el retroceso interanual de julio, la firma de hipotecas sobre viviendas retoma los descensos después de que en junio experimentase un avance del 10,8%.
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Así cotiza Europa en estos instantes
Los principales índices europeos se decantan por el color verde, aunque el movimiento no es demasiado eufórico.
Así cotizan:
Ibex 35: +0,15% en 19.730 puntos.
Cac 40: +0,33% en 8.104 puntos.
Dax: +0,20% en 25.447 puntos.
Euro Stoxx 50: +0,14% en 6.311 puntos.
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El Ibex 35 logra superar niveles de apertura
El Ibex 35 consigue estirar su reacción alcista y situarse por encima de niveles de apertura.
Sin embargo, la alegría ha durado poco tras la rápida aparición de las posiciones bajistas, manteniendo al índice español con un leve avance del 0,23%.
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Las inmobiliarias británicas vuelan en Bolsa por las ayudas del Gobierno
La respuesta del Gobierno británico a la crisis de la vivienda desata fuertes subidas de hasta el 20% en las promotoras en la Bolsa de Londres.
El paquete de incentivos estatales reactiva el interés inversor en el sector inmobiliario del país.
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Las hipotecas sobre viviendas caen un 3,5% en julio
En julio se firmaron 43.372 hipotecas para la compra de viviendas, un 3,5% menos que en las mismas fechas un año antes, después de que en julio la cifra aumentara un 10,8% hasta máximos para ese mes de 2010.
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Deutsche Bank rebaja el precio objetivo de ACS
Deutsche Bank retira su recomendación sobre ACS y reduce el precio objetivo de la constructora desde los 135 hasta los 129 euros.
El ajuste refleja una visión más prudente de la entidad financiera sobre la evolución del valor en el mercado.
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Analizamos el comportamiento de las acciones de ArcelorMittal
Aquí tienen el acceso al artículo en el que analizamos su aspecto técnico.
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Poco a poco el selectivo español se va acercando a la zona de la apertura
Ahora toca ver si hay fuerza para marcar nuevos máximos intradiarios una vez alcancemos los 19.755 puntos.
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Tras varias indecisiones entre el verde y el rojo, el selectivo español opta por el verde
Todavía no podemos cantar victoria, pero el Ibex 35 intenta despegarse de los 19.700 puntos.
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Así abre el Ibex 35
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Mi cartera de acciones para la sesión de hoy
Aquí tienen el detalle de mi cartera de acciones para la sesión de hoy.
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El KOSPI cae más de un 2,5% con fuertes descensos de Samsung Electronics y SK Hynix
El índice surcoreano KOSPI ha bajado más de un 2,5% con Samsung Electronics perdiendo un 5% y SK Hynix un 4,4%.
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Niveles operativos de los valores del Ibex 35
Aquí tienen los niveles operativos de los valores que componen el selectivo español.