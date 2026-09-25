Dónde invertir en bolsa hoy: valores para aprovechar una reacción alcista tras las recientes correcciones

El Ibex 35 cerró la sesión de este jueves con una caída del 0,30% hasta los 19.573,4 puntos y amenaza con salir del rango de lateralidad por la parte inferior tras constatar que la parte superior, con la presencia de la media móvil de medio plazo, es bastante fuerte.

En Wall Street tuvimos una nueva sesión de caídas aunque también vimos una reacción alcista antes del cierre que permitió alejarse de la zona de mínimos intradiarios.

En cualquier caso, pase lo que pase, siempre tenemos un conjunto de valores que lo están haciendo formidablemente bien y varios de ellos son dignos de estar en mi panel de control. Se encuentran en un momento técnico muy importante, además de tener a muchos inversores atentos a ellos. Por lo tanto, ¿dónde invertir?

- Bankinter: El valor cierra en los 16,485 euros y estamos comprados desde los 15,63 euros. Mantenemos nuestro stop loss en los 16,30 euros en base a cierres.



- BBVA: El valor cierra en los 24,88 euros y estamos comprados desde los 23,20 euros. Mantenemos nuestro stop loss en los 24,32 euros en base a cierres.



- Repsol: El valor cierra en los 31,54 euros y estamos comprados desde los 29,76 euros. Subimos el stop loss hasta los 29,50 euros en base a cierres.



- Unicaja: Vamos a estar atentos al valor para entrar si vemos que de cara al cierre se hace con los 3,68 euros colocando un stop loss en los 3,45 euros en base a cierres.