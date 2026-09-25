Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 avista los 19.800 puntos con la tregua del crudo
El Brent se modera y cede un 1%, hasta los 105 dólares por barril.
LAS CLAVES
- 17:42 Así cierra el Ibex 35
- 16:03 Las expectativas de inflación de la Universidad de Michigan suben al 4,6% en septiembre
- 16:02 La confianza del consumidor en EEUU bate estimaciones en septiembre
- 14:31 Los pedidos de bienes duraderos en Estados Unidos superan previsiones
- 10:15 Analizamos el comportamiento de las acciones de Solaria
- 09:06 Así abre el Ibex 35
- 08:58 Mi cartera de acciones para la sesión de hoy
- 08:21 Niveles operativos de los valores del Ibex 35
- 08:02 Claves para la sesión de hoy
- El Ibex 35 sube un 1,09%, hasta los 19.786,98 puntos, en la media sesión de este viernes. El rendimiento del índice español en lo que va de semana es positivo. De momento, el selectivo ha avanzado un 1,3% en el conjunto de las últimas cinco sesiones.
- Las principales bolsas europeas cotizan en verde. El Dax alemán sube un 0,86%; el Cac francés, un 0,2%; el FTSE 100 británico, un 0,39% y el FTSE Mib italiano, un 0,89%.
- Los futuros de Wall Street anticipan una apertura en positivo. Las alzas van entre el 0,2% y el 0,5%.
- El precio del petróleo Brent da algo de tregua tras la presión de los últimos días. El precio del crudo de referencia en Europa cae un 1,15%, hasta los 105,5 dólares por barril.
- El West Texas Intermediate (WTI) también se modera. El crudo de Texas cae un 1,74% y cotiza en los 92,9 dólares por barril.
- Los inversores siguen atentos a las novedades en torno a la situación que se vive en Oriente Próximo.
- El presidente de Irán asegura que está dispuesto a alcanzar un pacto con EEUU y dice que quiere seguir adelante con la negociación basándose en el memorando de entendimiento que ambos países ya firmaron en junio. En este sentido, Teherán ha propuesto a Washington un plan de siete días para parar las hostilidades, reabrir Ormuz y continuar con las conversaciones.
- Este jueves se reunieron Donald Trump y Xi Jinping en Nueva York. Además del encuentro entre ambos líderes, los mandatarios cenaron junto a algunos de los hombres más poderosos de la industria tecnológica, como Elon Musk, Sam Altman, Jensen Huang o Tim Cook.
- El mercado de deuda vuelve a presionar los parqués. El interés bono estadounidense a 30 años toca el 5,4% y el de a 10 años supera el 5,1%. En Europa, los títulos alemanes a 10 años alcanzan el 3,5% y los españoles superan el 4%, aunque se relajan respecto al repunte de la víspera.
- Entre las referencias macroeconómicas, el INE ha confirmado este viernes que el producto interior bruto (PIB) de España creció un 0,7% entre abril y junio. El dato confirma que la economía mantiene la misma velocidad de crecimiento que el año anterior.
- En el mercado de divisas, el euro muestra problemas para reconquistar los 1,14 dólares por euro sin éxito.
- El precio de la onza de oro se esfuerza por mantenerse por encima de los mínimos del mes en los 4.235,15 dólares.
- El bitcóin se aleja tímidamente de la zona de los máximos alcanzados recientemente y amenaza con perder los 85.000 dólares.
-
Así cierra el Ibex 35
-
Ibex 35, mejores y peores de la sesión. Saldo semanal
Sesión en positivo para la renta variable española, con un Ibex 35 que se movió en el lado verde, aunque no estuvo exento de cierta volatilidad sobre todo por la tarde, tras la apertura de la bolsa americana.
El selectivo cotizó entre un mínimo de la sesión en torno a los 19.655 puntos y un máximo intradía de 19.819 puntos, logrando mantener las ganancias a pesar de los envites de los bajistas.
El saldo semanal es positivo a esta hora, con una subida superior al 3,20 %, y en estos momentos el índice avanza un 0,54 %, (101 puntos desde el cierre anterior) situándose en los 19.674 puntos.
El trío ganador lo integran Solaria (+7,87 %), CaixaBank (+2,36 %) y Acciona (+2,24 %), mientras que los valores más bajistas son Repsol (-2,17 %), Naturgy (-1,46 %) y Amadeus (-0,99%).
-
Schmid (Fed) advierte sobre la inflación y la deuda
El presidente de la Reserva Federal de Kansas City Jeffrey Schmid advierte que la entidad aún no ha resuelto el problema de la inflación y califica la deuda estadounidense de extrema.
Además cuestiona si el ecosistema de la inteligencia artificial está convirtiéndose en una estructura demasiado grande para caer afectando al dólar los bonos y la renta variable.
-
El Ibex 35 reacciona a tiempo y recupera los 19.700 puntos
El selectivo español logra rebotar tras el último latigazo a la baja y se sitúa por encima de los 19.700 puntos sostenido por un avance del 0,62%.
La parte alta de la tabla se mantiene sin grandes cambios con Solaria CaixaBank y Acciona en positivo mientras Repsol Naturgy y Amadeus cotizan en pérdidas.
-
Microsoft lidera las alzas en el Dow Jones
El Dow Jones de Industriales sostiene un leve avance del 0,20% impulsado por Microsoft con un repunte del 3,17%.
Caterpillar y Sherwin-Williams completan la parte alta con subidas del 1,21% y 0,79% mientras Amazon Visa y Nike encabezan los descensos.
-
Se complica el cierre semanal en Wall Street
El S&P 500 entra en pérdidas mientras el Nasdaq 100 reduce su avance al 0,09% y el Dow Jones destaca con un modesto 0,17%.
La renta variable estadounidense complica de este modo el cierre de la sesión semanal tras perder fuerza en la recta final de la jornada.
-
El Ibex 35 pliega velas
El selectivo español recorta su avance inicial hasta el 0.49% tras perforar los mínimos de la sesión en medio de una corriente vendedora.
La presión correctora intradiaria se extiende de forma simultánea a los principales índices de Estados Unidos.
-
Las expectativas de inflación de la Universidad de Michigan suben al 4,6% en septiembre
Las expectativas de inflación a un año de la Universidad de Michigan repuntaron hasta el 4,6% en septiembre desde el 4,0% registrado el mes anterior.
El dato definitivo cumple con las estimaciones del consenso y refleja un incremento en la presión percibida por los consumidores estadounidenses.
-
La confianza del consumidor en EEUU bate estimaciones en septiembre
El índice de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan se situó en los 48,1 puntos en septiembre y superó los 47,8 esperados.
Asimismo las expectativas del consumidor alcanzaron los 46,3 puntos por encima de los 45,8 previstos por el mercado. Ambos datos rebasan las previsiones del consenso a pesar de situarse por debajo de las lecturas del mes previo.
-
Los hutíes garantizan a la UE que no atacarán buques en el mar Rojo
El grupo apoyado por Irán traslada a las autoridades europeas que sus acciones cerca del estrecho de Bab al-Mandeb no buscan alterar el comercio internacional.
La milicia habría ofrecido garantías equivalentes a Estados Unidos mientras reorienta su foco hacia intereses de Arabia Saudí.
-
Atención al Ibex 35 que acelera la corrección
El selectivo español intensifica las caídas y pone en peligro la zona clave de los 19.700 puntos.
Tras acelerar el movimiento bajista el Ibex 35 modera sus avances de la sesión hasta el 0,75%.
-
Así abre Wall Street
Apertura en positivo para Wall Street, aunque las subidas son muy moderadas, más leves de lo que anticipaban los futuros estadounidenses durante toda la mañana. El S&P 500 abre con un avance del 0,13 %, el Nasdaq 100 del 0,16 % y el Dow Jones de Industriales suma un ligerísimo 0,02 %.
Entre los valores más destacados al alza se encuentran Applied Materials, que suma un 1,11 %, y Microsoft, que avanza algo más del 1 %, seguidas por repuntes más moderados de AMD, ASML Holding y Alphabet, que ganan en torno al 0,50 %.
En el lado de las pérdidas, destacan los descensos de Intel (-1,87 %), Meta Platforms (-2,56 %) y, dentro del sector consumo, McDonald's (-0,53 %). Otros grandes títulos tecnológicos en terreno negativo son Apple, que cae un 0,26 %, y Tesla, con un retroceso del 0,75 %.
Otros valores que destacan por su comportamiento son Caterpillar y Merck&Co que suman cerca del 1%.
-
El selectivo español espera la apertura americana en positivo
El selectivo español cotiza con una subida del 0,95% apoyado en la mayor parte de sus componentes.
Solaria lidera las alzas con un 7,74% seguida por Acciona y CaixaBank con repuntes cercanos al 2,5% mientras Repsol, Redeia, Naturgy y Amadeus se sitúan en negativo.
-
Los futuros de Wall Street consolidan sus ganancias antes de la apertura
Los principales índices de Estados Unidos mantienen sin cambios su sesgo alcista de cara al inicio de la sesión.
El futuro del Nasdaq 100 sostiene un avance del 0,39% mientras el S&P 500 suma un 0,26% y el Dow Jones cotiza un 0,28% al alza en la antesala de la apertura.
-
Estrecho rango de contratacion en el Ibex 35
El selectivo español reduce su volatilidad y se estanca en un rango intradiario de apenas 60 puntos durante las últimas tres horas.
A pesar del tono lateralizado el mercado conserva un avance del 0,95% con la gran mayoría de sus valores cotizando en terreno positivo.
-
Los pedidos de bienes duraderos en Estados Unidos superan previsiones
Los pedidos de bienes duraderos en Estados Unidos se estancaron en el 0,0% durante agosto y superaron la contracción del 0,3% prevista por el consenso.
Sin embargo el indicador subyacente creció un 0,3% por debajo del 0,6% esperado mostrando cierta desaceleración en la inversión industrial.
-
Comportamiento lateralizado en el Ibex 35 pero por debajo de 19.800 puntos
El selectivo español se mantiene cerca de los 19.800 puntos ante la falta de empuje de la corriente vendedora.
Solaria consolida sus ganancias de doble dígito en lo alto de la tabla mientras Acciona sube un 2,76% y CaixaBank suma un 2,23%.
-
Así viene Wall Street en preapertura
Estos son los valores más activos del S&P 500 antes de la apertura del mercado:
AMD: 641,91 dólares (+2,01%)
Intel: 128,45 dólares (+0,83%)
NVIDIA: 226,12 dólares (+0,68%)
Meta Platforms: 773,38 dólares (-0,54%)
Tesla: 381,79 dólares (+1,02%)
Alphabet A: 344,04 dólares (+0,49%)
Oracle: 138,71 dólares (-0,60%)
Amazon.com: 250,83 dólares (+0,58%)
Akamai: 129,22 dólares (+17,03%)
Broadcom: 355,92 dólares (+1,59%)
-
Euríbor hoy, 25 de septiembre: El Euríbor se planta en el 3,308% para cerrar la semana
La media mensual del Euríbor escala hasta el 3,223% en septiembre.
-
Solaria (+10,44%) sigue disparada en el Ibex 35
El selectivo español cotiza ligeramente por debajo de la cota de los 19.800 puntos en una jornada en la que Solaria amplía sus ganancias por encima del 10%.
El mercado mantiene un sesgo alcista predominante con apenas cuatro valores cotizando en terreno negativo.