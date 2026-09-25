Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 avista los 19.800 puntos con la tregua del crudo

- El Ibex 35 sube un 1,09%, hasta los 19.786,98 puntos, en la media sesión de este viernes. El rendimiento del índice español en lo que va de semana es positivo. De momento, el selectivo ha avanzado un 1,3% en el conjunto de las últimas cinco sesiones.

- Las principales bolsas europeas cotizan en verde. El Dax alemán sube un 0,86%; el Cac francés, un 0,2%; el FTSE 100 británico, un 0,39% y el FTSE Mib italiano, un 0,89%.

- Los futuros de Wall Street anticipan una apertura en positivo. Las alzas van entre el 0,2% y el 0,5%.

- El precio del petróleo Brent da algo de tregua tras la presión de los últimos días. El precio del crudo de referencia en Europa cae un 1,15%, hasta los 105,5 dólares por barril.

- El West Texas Intermediate (WTI) también se modera. El crudo de Texas cae un 1,74% y cotiza en los 92,9 dólares por barril.

- Los inversores siguen atentos a las novedades en torno a la situación que se vive en Oriente Próximo.

- El presidente de Irán asegura que está dispuesto a alcanzar un pacto con EEUU y dice que quiere seguir adelante con la negociación basándose en el memorando de entendimiento que ambos países ya firmaron en junio. En este sentido, Teherán ha propuesto a Washington un plan de siete días para parar las hostilidades, reabrir Ormuz y continuar con las conversaciones.

- Este jueves se reunieron Donald Trump y Xi Jinping en Nueva York. Además del encuentro entre ambos líderes, los mandatarios cenaron junto a algunos de los hombres más poderosos de la industria tecnológica, como Elon Musk, Sam Altman, Jensen Huang o Tim Cook.

- El mercado de deuda vuelve a presionar los parqués. El interés bono estadounidense a 30 años toca el 5,4% y el de a 10 años supera el 5,1%. En Europa, los títulos alemanes a 10 años alcanzan el 3,5% y los españoles superan el 4%, aunque se relajan respecto al repunte de la víspera.

- Entre las referencias macroeconómicas, el INE ha confirmado este viernes que el producto interior bruto (PIB) de España creció un 0,7% entre abril y junio. El dato confirma que la economía mantiene la misma velocidad de crecimiento que el año anterior.

- En el mercado de divisas, el euro muestra problemas para reconquistar los 1,14 dólares por euro sin éxito.

- El precio de la onza de oro se esfuerza por mantenerse por encima de los mínimos del mes en los 4.235,15 dólares.

- El bitcóin se aleja tímidamente de la zona de los máximos alcanzados recientemente y amenaza con perder los 85.000 dólares.