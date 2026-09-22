El petróleo sigue moderándose y cae por debajo de los 100 dólares tras la última oferta de Irán a EEUU para abrir Ormuz

Los futuros de Wall Street anticipan una apertura al alza, aunque con subidas moderadas de hasta el 0,2%.

La caída del petróleo impulsa a las principales bolsas europeas, con subidas destacadas en el Dax, Cac y el Ibex 35.

Irán ofrece reabrir el estrecho de Ormuz en siete días si EEUU reduce la presión militar y levanta el bloqueo a sus puertos.

El precio del petróleo Brent cae por debajo de los 100 dólares y el WTI baja de los 90 dólares por barril.

Los precios del petróleo siguen moderándose. El Brent, de referencia en Europa, cotiza ya por debajo de los 100 dólares por barril y el barril de West Texas Intermediate, el crudo estadounidense, cae por debajo de los 90 dólares.

El crudo ha acumulado en los últimos días varias sesiones consecutivas a la baja, lo que le ha permitido dejar atrás barreras críticas, como los 100 dólares en el caso del Brent. Todo a pesar de que las tensiones en Oriente Próximo no parecían relajarse y que EEUU e Irán seguían atacándose de manera mutua. Hasta ahora.

Este martes llegaba desde Nueva York un nuevo incentivo para continuar con la racha bajista del petróleo. Un alto funcionario iraní que se encontraba en el seno de la Asamblea General de las Naciones Unidas ha dicho que Irán está dispuesto a reabrir el estrecho de Ormuz, aunque con una condición.

El funcionario afirmó a Reuters que Irán puede desbloquear Ormuz en un plazo de siete días si Estados Unidos reduce la presión militar y levanta el bloqueo a los puertos iraníes. Y esto ha tenido un efecto inmediato en el mercado energético.

El Brent, el crudo de referencia en Europa se giraba al rojo y cedía un 2,09%, hasta cotizar en 98,16 dólares por barril.

El WTI, el crudo de Texas, replicaba el movimiento y caía un 2,75%, hasta los 89,81 dólares por barril.

El movimiento del crudo también se ha trasladado a las bolsas. En Europa, los principales parqués -que amanecían con dudas y prácticamente planos- se giraban de manera clara al terreno positivo.

Reacción bursátil

Así, el Dax alemán subía un 0,65%; el Cac francés, un 0,61% y el FTSE 100 británico, un 0,21%. El FTSE Mib italiano es el único que se desmarcaba de los números verdes y cedía un 0,09%.

En el terreno nacional, el Ibex 35 se unía al rebote y subía un 0,74%, hasta los 19.870,60 puntos.

Al otro lado del charco, los futuros de Wall Street se mostraban algo más cautos y pronosticaban una apertura del parqué neoyorquino al alza pero con subidas moderadas que no superaban el 0,2%.