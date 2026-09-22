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Dónde invertir en bolsa hoy: valores para aprovechar una reacción alcista tras las recientes correcciones

Análisis de las mejores opciones de inversión para la sesión de este martes.

Eduardo Bolinches
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El Ibex 35 subió un 1,08% hasta los 19.724,4 puntos tras la sesión del lunes.

Wall Street experimentó fuertes subidas en el S&P y Nasdaq, con alzas más moderadas en el Dow Jones y Russell.

Se destacan valores como Bankinter, BBVA y Repsol por su buen desempeño técnico y atención de inversores.

Unicaja es un valor a vigilar para una posible entrada si supera los 3,68 euros, con stop loss en 3,45 euros.

El Ibex 35 cerró la sesión de este lunes con una subida del 1,08% hasta los 19.724,4 puntos y toca seguir esperando a ver por cuál de los dos lados salimos del rango de contratación del pasado viernes.

En Wall Street tuvimos una potente sesión alcista en el caso del S&P y el Nasdaq mientras que en el caso del Dow Jones y del Russell las subidas fueron más comedidas.

En cualquier caso, pase lo que pase, siempre tenemos un conjunto de valores que lo están haciendo formidablemente bien y varios de ellos son dignos de estar en mi panel de control. Se encuentran en un momento técnico muy importante, además de tener a muchos inversores atentos a ellos. Por lo tanto, ¿dónde invertir?

- Bankinter: El valor cierra en los 16,855 euros y estamos comprados desde los 15,63 euros. Mantenemos nuestro stop loss en los 16,30 euros en base a cierres.

- BBVA: El valor cierra en los 25,15 euros y estamos comprados desde los 23,20 euros. Mantenemos nuestro stop loss en los 24,32 euros en base a cierres.

- Repsol: El valor cierra en los 29,24 euros y estamos comprados desde los 29,76 euros. Mantenemos nuestro stop loss en los 27,79 euros en base a cierres.

- Unicaja: Vamos a estar atentos al valor para entrar si vemos que de cara al cierre se hace con los 3,68 euros colocando un stop loss en los 3,45 euros en base a cierres.

Evolución de los valores bajo seguimiento

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