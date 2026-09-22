Dónde invertir en bolsa hoy: valores para aprovechar una reacción alcista tras las recientes correcciones

El Ibex 35 cerró la sesión de este lunes con una subida del 1,08% hasta los 19.724,4 puntos y toca seguir esperando a ver por cuál de los dos lados salimos del rango de contratación del pasado viernes.

En Wall Street tuvimos una potente sesión alcista en el caso del S&P y el Nasdaq mientras que en el caso del Dow Jones y del Russell las subidas fueron más comedidas.

En cualquier caso, pase lo que pase, siempre tenemos un conjunto de valores que lo están haciendo formidablemente bien y varios de ellos son dignos de estar en mi panel de control. Se encuentran en un momento técnico muy importante, además de tener a muchos inversores atentos a ellos. Por lo tanto, ¿dónde invertir?

- Bankinter: El valor cierra en los 16,855 euros y estamos comprados desde los 15,63 euros. Mantenemos nuestro stop loss en los 16,30 euros en base a cierres.



- BBVA: El valor cierra en los 25,15 euros y estamos comprados desde los 23,20 euros. Mantenemos nuestro stop loss en los 24,32 euros en base a cierres.



- Repsol: El valor cierra en los 29,24 euros y estamos comprados desde los 29,76 euros. Mantenemos nuestro stop loss en los 27,79 euros en base a cierres.



- Unicaja: Vamos a estar atentos al valor para entrar si vemos que de cara al cierre se hace con los 3,68 euros colocando un stop loss en los 3,45 euros en base a cierres.