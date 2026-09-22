Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 intentará contagiarse de las subidas en Wall Street

- El Ibex 35 cerró la sesión de este lunes con una subida del 1,08% hasta los 19.724,4 puntos y toca seguir esperando a ver por cuál de los dos lados salimos del rango de contratación del pasado viernes.

- En Wall Street tuvimos una potente sesión alcista en el caso del S&P y el Nasdaq mientras que en el caso del Dow Jones y del Russell las subidas fueron más comedidas.

- El precio del petróleo Brent rebota tímidamente y evita con ello que se pierdan los 100 dólares por barril.

- En el mercado de divisas, el euro se muestra incapaz de reaccionar al alza tras la fortaleza del dólar estadounidense por la subida de sus tipos por parte de la Fed la semana pasada y se mantiene por debajo de los 1,15 dólares por euro.

- El precio de la onza de oro acelera las ventas y pierde el soporte de los 4.350 dólares.

- El bitcóin rompe de manera contundente sus máximos de este mes en los 82.250 dólares y ahora pelea por no perder los 85.000 dólares.