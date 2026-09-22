Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 intentará contagiarse de las subidas en Wall Street
Anoche vimos grandes subidas en el caso del S&P 500 y del Nasdaq 100.
LAS CLAVES
- El Ibex 35 cerró la sesión de este lunes con una subida del 1,08% hasta los 19.724,4 puntos y toca seguir esperando a ver por cuál de los dos lados salimos del rango de contratación del pasado viernes.
- En Wall Street tuvimos una potente sesión alcista en el caso del S&P y el Nasdaq mientras que en el caso del Dow Jones y del Russell las subidas fueron más comedidas.
- El precio del petróleo Brent rebota tímidamente y evita con ello que se pierdan los 100 dólares por barril.
- En el mercado de divisas, el euro se muestra incapaz de reaccionar al alza tras la fortaleza del dólar estadounidense por la subida de sus tipos por parte de la Fed la semana pasada y se mantiene por debajo de los 1,15 dólares por euro.
- El precio de la onza de oro acelera las ventas y pierde el soporte de los 4.350 dólares.
- El bitcóin rompe de manera contundente sus máximos de este mes en los 82.250 dólares y ahora pelea por no perder los 85.000 dólares.
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Honor dice que desarrollarán conjuntamente con Alibaba cinco modelos verticales y soluciones para teléfonos con IA de próxima generación
Fang Fei, presidente de la línea de productos de Honor, dijo en el foro Alibaba Cloud que el cambio a nivel del sistema operativo hará que los terminales de la próxima década pasen de contenedores de aplicaciones a plataformas para agentes inteligentes.
Honor y Alibaba construirán conjuntamente cinco modelos y soluciones de dominio vertical para teléfonos con inteligencia artificial de próxima generación. Alibaba proporcionará capacidades de modelo fundamentales, mientras que Honor proporcionará integración de sistemas y escenarios de terminales de usuarios reales.
Honor dijo que Magic9 integrará profundamente los modelos y soluciones de superagente desarrollados conjuntamente, y que la compañía se asociará aún más con Alibaba y otros desarrolladores de software/hardware para construir un ecosistema de agentes a nivel de terminal.
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Niveles operativos de los valores del selectivo español
Aquí tienen los niveles operativos de los valores que componen el selectivo español.
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Los ingresos mundiales por semiconductores del segundo trimestre superan los 425.000 millones de dólares y establecen un récord
Omdia dice que los ingresos globales por semiconductores en el segundo trimestre de 2026 superaron los 425. 000 millones de dólares, un récord, con un crecimiento intertrimestral del 31,4%, también un récord.
La demanda impulsada por la IA y los elevados precios de la memoria fueron los principales impulsores, lo que elevó los ingresos por semiconductores en el primer semestre de 2026 hasta los 752.000 millones de dólares.
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Declaraciones del Lane del BCE
El economista jefe del BCE, Philip Lane, dice que un nuevo shock de los precios de la energía, que ahora afecta tanto al petróleo como al gas, mantendrá la inflación de la zona del euro más alta y más persistente de lo que el BCE esperaba inicialmente.
Comenta que la segunda ola de aumentos de precios debería hacer subir la inflación y extender su duración, y se espera que la inflación vuelva a caer hacia el objetivo del BCE a partir de mediados de 2027, suponiendo que el shock no empeore.
Lane también advierte que un shock otoñal más fuerte y persistente ejercería presión sobre la economía: "Si el shock es más leve, un gran gasto público en algunas partes de Europa y cierta actividad corporativa de IA deberían ayudar a sostener el crecimiento".
"Si el shock energético no se intensifica, la economía de la zona del euro debería seguir creciendo a un ritmo constante pero moderado", añadió.
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La expansión de los centros de datos en Japón dependen cada vez más del suministro de energía
Fitch dijo en un informe que las crecientes cargas de trabajo de IA están haciendo que el sector de centros de datos de Japón consuma más electricidad, y que la disponibilidad de energía determina cada vez más los cronogramas de desarrollo, la selección del sitio y la viabilidad del proyecto.
Las limitaciones de energía y terreno en la región de Tokio están desplazando la futura actividad de construcción hacia otras prefecturas mejor posicionadas para respaldar la infraestructura de inteligencia artificial y una mayor demanda de energía.
La oposición de la comunidad local en algunos municipios está aumentando el riesgo de ejecución, y la política gubernamental está avanzando para fomentar una distribución geográfica más amplia de la infraestructura digital.
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Claves para la sesión de hoy