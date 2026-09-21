La subida de los tipos de interés volverá a impulsar a Mapfre

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Las claves Generado con IA Las acciones de Mapfre han subido más del 20% desde sus mínimos anuales de marzo, impulsadas por el entorno de tipos de interés al alza. El aumento de los tipos de interés beneficia a Mapfre mediante la reinversión en renta fija y el atractivo de productos de vida-ahorro con capital garantizado. En 2023, la subida de tipos permitió a Mapfre lanzar productos con rentabilidad fija y capital garantizado, incrementando las primas del ramo un 34,8% interanual. La mejora en el ratio combinado y la recuperación del negocio de autos en Iberia han duplicado el beneficio neto de este segmento en el primer semestre del año.

Desde sus mínimos anuales de marzo, las acciones de Mapfre acumulan una subida de más del 20%. Los inversores podrían esperar que la compañía haya tocado techo. Sin embargo, hay factores positivos que pueden hacer que el valor siga su recorrido al alza. ¿Cuáles son esos factores?

El entorno de tipos de interés sigue evolucionando al alza. Los tipos siguen subiendo y el tramo largo de la curva de rendimientos lo hace con más fuerza. Y Mapfre puede beneficiarse de ello. Un repunte en los tipos de interés beneficia a la compañía a través de dos vías principales.

Por un lado, la fuerte generación de caja del negocio asegurador se destina prioritariamente a la inversión en renta fija. Aunque las subidas de tipos recortan temporalmente la valoración contable de la cartera actual, estas minusvalías no realizadas no afectan a la liquidez real de la firma y abren la puerta a reinvertir el capital en activos con cupones más atractivos.

Por otro lado, el segmento de vida-ahorro se ve altamente favorecido. La base de clientes de Mapfre destaca por su perfil conservador, muy receptivo a productos con capital protegido.

Esta dinámica ya quedó demostrada en 2023, cuando el entorno de tipos permitió lanzar ofertas con el 100% del capital garantizado y rentabilidad fija, impulsando las primas del ramo un 34,8% interanual. Un nuevo escenario de alzas en los tipos de interés volvería a actuar como catalizador para repetir esta tendencia.

Además, la compañía está siendo capaz de reducir su ratio combinado y en el primer semestre este se redujo en 0,7 puntos porcentuales, lo que se traduce en mayor rentabilidad.

Esto viene en parte importante de la reducción de este ratio combinado en el negocio de autos Iberia, donde se redujo en 3,7 puntos porcentuales y donde ya se ha superado la crisis que atravesó hace poco y que perjudicó a las cuentas de todo el grupo. Esto se ha traducido en que el beneficio neto de ese ramo se dobló en los primeros 6 meses del año.

Mapfre mantiene una sólida tendencia alcista de largo plazo caracterizada por mínimos crecientes y validada por el soporte clave de 4,35 euros, antigua resistencia que ahora actúa como base tras un rebote decisivo en agosto.

Análisis técnico de Mapfre. Elaboración propia

La cotización se encuentra probando la resistencia de 4,56 euros, cuya ruptura proyectaría el valor a nuevos máximos anuales. Los indicadores técnicos respaldan esta perspectiva optimista: el precio cotiza sobre las medias móviles alcistas SMA 20 y SMA 50, que actúan como soporte dinámico.

Con un RSI neutral-alcista con margen antes de la sobrecompra y líneas direccionales positivas (pDI+ por encima de mDI-) a pesar de un ADX bajo, el escenario más probable tras la reciente consolidación lateral es un nuevo impulso de ruptura al alza.

*** Javier Cabrera es analista de XTB.